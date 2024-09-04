香港機場餐廳｜兩姊妹涼皮有限公司 機場期間限定店 $38起食米芝蓮推介美食

「兩姊妹涼皮有限公司」機場期間限定店

「兩姊妹涼皮有限公司」機場期間限定店位於近40-80號登機閘口的食東西美食廣場內，裡面雲集多間提供中、西及日式美食等品牌，包括由連續5年榮獲米芝蓮一星推薦食府「阿鴻小吃」主理人黎偉鴻開設的「鴻師傅」、提供多款西式美食及精釀啤酒的 Tap+Brew、深受本地及海外食客追捧的香港老字號「鏞記」等，為旅客提供豐富的餐廳選擇。



今次「兩姊妹涼皮有限公司」為「飛嚐美饌」期間限定企劃打響頭炮，將其人氣美食帶到機場。店舖所有醬汁均由店主親自研發和調配，「招牌兩姊妹涼皮」煙靭嫩滑，配上集麻、香、辣於一身的秘製醬汁，令客人食過返尋味！機場限定店必食「極品擔擔撈麵配嗆辣蓮藕丁」($94)，醬汁香濃惹味，麵條彈牙掛汁，配以大熱配菜嗆辣蓮藕丁，辣得過癮。「椒麻雞配白飯」($98)亦是皇牌產品，無骨雞肉淋上獨家配方椒麻醬汁，肉質滑嫩，吃起來啖啖肉，加入口感爽脆的青瓜、爽彈低卡的木耳，層次豐富。另外還有清爽解膩的「清爽青瓜薄荷汁」 ($38) 和香甜爽滑的「黑糖桂花冰粉蜜」 ($38)，同樣值得一試！



期間限定企劃亦推出機場員工優惠，凡出示機場員工證，即可享有套餐優惠，主菜連特飲只需$78起。