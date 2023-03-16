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2023-03-16 17:51:40

香港機場｜ALLWAYS貼心服務 3大環亞機場貴賓室 享受美食＋過夜住宿＋淋浴 電動車接送每位＄70

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香港機場｜一站式ALLWAYS貼心服務 3大環亞機場貴賓室 享受美食＋過夜住宿＋淋浴 電動車接送每位＄70

香港機場｜一站式ALLWAYS貼心服務 3大環亞機場貴賓室 享受美食＋過夜住宿＋淋浴 電動車接送每位＄70

機場貴賓室Lounge是機場休息的好去處。環亞機場管理集團一直用心為旅客締造優越的旅遊體驗，在機場現有3個環亞機場貴賓室，更於去年成立ALLWAYS 香港禮賓服務，包括電動車及古董電動車接送服務、超重行李重新包裝等等，務求令港人外遊行程更輕鬆！

香港機場｜3大環亞機場貴賓室

香港國際機場現有3個環亞機場貴賓室正在營運，分別鄰近1號、35號、60號閘口，位置便利，設施各有特色。為打破傳統貴賓室只為乘搭頭等及商務艙位旅客提供服務的慣例，環亞機場貴賓室將根據客人逗留的時間計算收費，務求為乘坐不同航班及艙位的旅客提供服務， 設施包括座椅、餐飲、充電插座、免費無限上網服務、電腦工作站等，另外更供應多款地區限定美食，包括充滿香港特色的魚蛋粉，由廚師現場烹煮，新鮮熱辣！如果坐凌晨機或早機想預早到機場準備，不妨使用貴賓室內的私人休息間，設施包括淋浴間和梳化床，環境舒適。

• 飽覽停機坪的景色，包括全新地標「天際走廊」

香港機場｜ALLWAYS香港禮賓服務

ALLWAYS香港禮賓服務於2022年7月在香港國際機場正式啟動，香港國際機場共設7個服務櫃位，涵蓋離港層、抵港層、禁區及非禁區位置，提供轎車接送、迎賓服務、離港大堂ALLWAYS櫃位服務、電動車及古董電動車接送以及行李運送服務，不論出發外遊又或是回港都好方便！

ALLWAYS香港禮賓服務
詳細資料：https://www.allwaysvip.com/

ALLWAYS香港禮賓服務於2022年7月在香港國際機場正式啟動 離港大堂ALLWAYS櫃位服務：文件送遞服務、電池充電服務、超重行李重新包裝、影印、掃描、打印及傳真服務 電動車及古董電動車接送服務：抵港層及離港層禁區內共有多部電動車，接載旅客迅速來往各登機閘口，無須再步行和轉乘無人駕駛列車，尤其適合行動不便的長者、一家大小、㩦帶大量登機行李人士 。 電動車每位HK$70，團體HK$350（最多5人）；古董電動車每位HK$140，團體HK$700（最多5人） 電動車每位HK$70，團體HK$350（最多5人）；古董電動車每位HK$140，團體HK$700（最多5人） 行李運送服務（港幣$160/次，最多3件行李，行李限重32kg）：旅客在抵港及離港時，均可使用收費的行李搬運服務。專人協助旅客將行李由離港層落客區或其他下車處，送往旅客登記櫃檯，或將行李由一號客運大樓抵港層的行李認領大堂，運至機場各車輛上客處。
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