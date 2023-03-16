香港機場｜ALLWAYS貼心服務 3大環亞機場貴賓室 享受美食＋過夜住宿＋淋浴 電動車接送每位＄70

機場貴賓室Lounge是機場休息的好去處。環亞機場管理集團一直用心為旅客締造優越的旅遊體驗，在機場現有3個環亞機場貴賓室，更於去年成立ALLWAYS 香港禮賓服務，包括電動車及古董電動車接送服務、超重行李重新包裝等等，務求令港人外遊行程更輕鬆！

香港機場｜3大環亞機場貴賓室

香港國際機場現有3個環亞機場貴賓室正在營運，分別鄰近1號、35號、60號閘口，位置便利，設施各有特色。為打破傳統貴賓室只為乘搭頭等及商務艙位旅客提供服務的慣例，環亞機場貴賓室將根據客人逗留的時間計算收費，務求為乘坐不同航班及艙位的旅客提供服務， 設施包括座椅、餐飲、充電插座、免費無限上網服務、電腦工作站等，另外更供應多款地區限定美食，包括充滿香港特色的魚蛋粉，由廚師現場烹煮，新鮮熱辣！如果坐凌晨機或早機想預早到機場準備，不妨使用貴賓室內的私人休息間，設施包括淋浴間和梳化床，環境舒適。