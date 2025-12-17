香港武田燒肉推全新日本黑毛和牛燒肉放題 $328嘆過百款食材 稀有A4三筋肉/即撈海鮮（有片）

日本知名連鎖燒肉店「燒肉武田（焼肉ホルモンたけ田）」上年登陸沙田新城市廣場後，一直深受港人歡迎。店舖近日推出全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠，成人只須$328，即可於3小時內嘆盡過百款食材，包括多款日本黑毛和牛A4部位、來自日本北海道的頂級五花腩及即撈海鮮等，非常吸引！

燒肉武田推出全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠

任食珍稀 三筋肉 午市放題優惠包括多達110款食材，焦點必屬各款日本黑毛A4和牛部位。位於牛肩胛骨內側的三筋肉及牛胸腹前端的牛前胸，屬稀有部位。每隻牛只有約2至4公斤三筋肉，相當珍貴。嚴選黑毛和牛多個部位精切而成的「醬漬一口牛」同樣不能錯過，店方以立體方粒狀切法呈現，讓食客感受和牛的醇厚滋味。

武田冷麵和蔥蛋飯最適合解膩 嘆完各款A4和牛後，不妨試試店內多款熟食，當中包括武田冷麵和蔥蛋飯。武田冷麵以秘製高湯拌以日本冷麵、青瓜絲、泡菜及芝麻，清爽口感最適合解膩。蔥蛋飯則用上日本越光米，配以青蔥花、日本頂級蛋黃和醬油。

即撈即烤海鮮 店內同時設有專屬海鮮缸，顧客可惠顧指定午市優惠套餐，即可任點燒烤活蜆，享受最新鮮的滋味。全新日本黑毛和牛午市放題優惠已包飲品吧、甜品吧及任食雪糕。想感受最道地的日本風味，僅需追加港幣$58，即可享用一杯冰涼的Asahi生啤。

重現 日本東京小巷 燒肉武田雖然登陸香港，但店內氣氛還原日本東京小巷的懷舊巷弄風情，復古燈籠、霓虹燈牌和木造屋台，讓人彷彿置身日本昭和時期的「橫丁一番街」。

燒肉武田 全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠 供應期：即日起 供應時間：上午11時30分至下午4時 用餐時長：3小時（客人可於供應時間內自選3小時用餐時間，最遲離場時間為下午6時） 午市收費（另收加一服務費）： - 成人 $328/人 - 101cm至140cm小童可享半價優惠 $164/人 - 100cm 以下小童免費 地址：沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A325號舖 訂座電話：9694 7388（只限ＷhatsApp訊息）

全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠餐牌