香港歷史博物館在2020年底新冠疫情期間，關閉自2001年開幕的常設展覽「香港故事」，進行大規模的更新工程，時隔4年終於完成更新對外開放。 日前（11月27日）香港歷史博物館推出的「香港多面體」系列展覽，屬於更新常設展覽的第一階段。3項「打頭陣」的展覽內容分別為：「油尖旺‧望油尖——都市流光坊眾情」、「香江葡跡——香港葡人故事」及「萍寄金山——香港與加州華僑生活」。

「香港多面體」展覽一：回顧油尖旺發展史

「香港多面體」展覽二：讀香港葡人故事

「香港多面體」展覽三：看香港與加州華僑生活

楊潤雄冀市民參觀「香港多面體」 認識香港優勢