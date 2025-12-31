熱門搜尋:

生活
2025-12-31 14:00:00

香港潮玩盛世展限時登陸又一城 罕有集合逾30品牌/展出過百珍藏/7米高樹屋

潮玩粉絲注意！202619日至21日期間，香港潮玩盛世展登陸又一城。除了少有帶來超過30個品牌及IP，展出過百件展品外，展覽同時設有超過7米高的夢想樹屋及12個人氣IP打卡位，必定掀起本港潮玩界熱話。

2026年1月9日至2月1日期間，香港潮玩盛世展登陸又一城。

全年推出3大活動

活動主辦方香港品牌玩具協會將於2026年舉辦連串以本地IP為主題的活動。又一城的「香港潮玩盛世展」拉開整場活動序幕，其後協會緊接參與「新春國際匯演之夜──香港花車巡演」及舉辦「香港潮玩嘉年華」。

12個大型公仔現身

1月起，又一城將變身為「童玩之森」。12個人氣及原廠品牌大型公仔現身7米高的樹屋之中，當中包括首次曝光的KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE BTHE NOPE CATMESA、小白LITTLE WHITE、科學怪豆丁FRANKENSKID及火仔AYDEN，以及九巴利蘭勝利二型重機、ONIKODAYDREAMER 

小屋兩旁更加展出多個珍品，包括鐵甲鋼拳 1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、小飛俠阿童木機機械透明版DX3.0及「Kalos x 九龍城寨之圍城」 EPIX系列等。125日樹屋展覽完結後，10隻巨型公仔將會移至又一城G層繼續展出，不妨把握機會欣賞！ 

12個人氣及原廠品牌大型公仔現身 ONIKO 手繪版Tubamon Mykoi 世外 底片風收藏卡鎖匙扣 - 小鬼 12位人氣玩具品牌及原創IP的大型公仔 龍十兒 12位人氣玩具品牌及原創IP的大型公仔 DAYDREAMER Godzilla set with Eric paint - exclusive M.E.S.A. Momoland 圈圈帶 Momoland 圈圈帶 The Nope Cat 手繪MURA 四面圖2

展出過百幅珍藏

踏入樹屋，粉絲隨即可以發現多幅原創手稿懸掛於半空中，展示牆展出近30個玩具品牌及原創IP100多件珍藏作品，當中包括美女與野獸立體雕塑、AMK PRO系列麥加登預組裝模型、AH-Pollo 搪膠及暴走虎搪膠等。樹屋同時設有創意「漆」彩互動遊戲，粉絲可為心愛的公仔填上繽紛色彩，打造出別具個人風格的作品。完成創作後，只需掃描屏幕上的QR code，即可下載作品。

進入樹屋後，巨型樹幹周圍都懸掛着珍貴的原創手稿，彷彿從空中隨隨飄落 兩側展示牆展出近30個玩具品牌及原創IP的100多件珍藏作品，當中包括美女與野獸立體雕塑、AMK PRO系列麥加登預組裝模型、AH-Pollo 搪膠及暴走虎搪膠等 創意「漆」彩互動遊戲

來到潮玩展覽，怎能不帶走紀念品及玩具。粉絲可於限定店內搜羅超過20個玩具品牌及原創IP的限量珍藏產品，將快樂帶回家。

香港潮玩盛世展及潮玩限定店

日期：202619日至21

126日起，10隻巨型IP公仔將會移師至G (鄰近又一城公共運輸交匯處出口) 繼續展出）

時間：上午11時至下午9

地點：又一城LG

