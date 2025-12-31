香港潮玩盛世展限時登陸又一城 罕有集合逾30品牌/展出過百珍藏/7米高樹屋

潮玩粉絲注意！2026年1月9日至2月1日期間，香港潮玩盛世展登陸又一城。除了少有帶來超過30個品牌及IP，展出過百件展品外，展覽同時設有超過7米高的夢想樹屋及12個人氣IP打卡位，必定掀起本港潮玩界熱話。

全年推出3大活動

活動主辦方香港品牌玩具協會將於2026年舉辦連串以本地IP為主題的活動。又一城的「香港潮玩盛世展」拉開整場活動序幕，其後協會緊接參與「新春國際匯演之夜──香港花車巡演」及舉辦「香港潮玩嘉年華」。

12 個大型公仔現身

1月起，又一城將變身為「童玩之森」。12個人氣及原廠品牌大型公仔現身7米高的樹屋之中，當中包括首次曝光的KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白LITTLE WHITE、科學怪豆丁FRANKENSKID及火仔AYDEN，以及九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO及DAYDREAMER。

小屋兩旁更加展出多個珍品，包括鐵甲鋼拳 1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、小飛俠阿童木機機械透明版DX3.0及「Kalos x 九龍城寨之圍城」 EPIX系列等。1月25日樹屋展覽完結後，10隻巨型公仔將會移至又一城G層繼續展出，不妨把握機會欣賞！