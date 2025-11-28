熱門搜尋:
生活
2025-11-28 18:00:00

香港皮革品牌Samuel Ashley聯乘Chiikawa 推出一系列手袋/卡片套/造型散紙包

本地皮革品牌Samuel Ashley首次聯乘日本人氣IP Chiikawa，推出全新Çhiikawa皮具系列！系列採用柔軟細膩的紋理牛皮製作，一系列皮革掛飾、卡套、錢包、手提包及證件套等單品登場。即睇詳情！

各位Chiikawa粉絲萬勿錯過，Samuel Ashley首次聯乘Chiikawa推出皮具系列。以紋理牛皮打造而成，手感柔軟細膩。多款設計圍繞Chiikawa、小八、兔兔和飛鼠的日常，可愛設計陪伴各位日常生活，每款每色限購1件，於香港、澳門及台灣限定發售，售完即止。每件產品更附有Chiikawa印花防塵袋，小皮具更配精美禮盒包裝，適合用作聖誕禮物或送禮之用。系列將於即日起線上正式發售，而門市則於即日起接受預購。

立即選購：請按此

 限定禮遇

現凡於Samuel Ashley門市或官網選購CHIIKAWA皮具系列，更有免費禮品！凡單一消費滿HK$1,500或以上，即可免費獲贈CHIIKAWA皮革吊飾一個，送完即止。

門市地址

觀塘apm

地址：香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm 4樓L4-12a號舖

營業時間：每天11:00 - 22:00

沙田新城市廣場

地址：香港新界沙田新城市廣場3期2樓A207號舖

營業時間：每天11:00 - 22:00

大圍圍方

地址：香港新界大圍車公廟路18號圍方4樓Kiosk 21 & 22

營業時間：
星期一至星期五：11:00 - 21:00
星期六、星期日及公眾假期：11:00 - 22:00

元朗形點

地址：香港新界元朗形點2期2樓A253a號舖

營業時間：

星期一至星期五：11:00 - 21:00
星期六、星期日及公眾假期：11:00 - 22:00

