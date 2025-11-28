香港皮革品牌Samuel Ashley聯乘Chiikawa 推出一系列手袋/卡片套/造型散紙包

各位Chiikawa粉絲萬勿錯過，Samuel Ashley首次聯乘Chiikawa推出皮具系列。以紋理牛皮打造而成，手感柔軟細膩。多款設計圍繞Chiikawa、小八、兔兔和飛鼠的日常，可愛設計陪伴各位日常生活，每款每色限購1件，於香港、澳門及台灣限定發售，售完即止。每件產品更附有Chiikawa印花防塵袋，小皮具更配精美禮盒包裝，適合用作聖誕禮物或送禮之用。系列將於即日起線上正式發售，而門市則於即日起接受預購。

立即選購：請按此