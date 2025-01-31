香港知專融合3D/VR技術 重現法國印象派發展歷程 沉浸式近距離睇莫奈名作

由即日起至5月11日，香港知專學院聯同Excurio、GEDEON Experiences及法國奧賽博物館共同製作長約42分鐘VR體驗，讓公眾沉浸式感受法國印象派的發展歷程。同場亦舉辦「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」，展出17位內地及香港的22項作品，用「溫度」反映富有情感和人文關懷的創造力。

一窺印象派發展重要時刻

香港知專學院主辦的「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」，展覽融合VR及3D技術，將印象派的起源與影響重現在觀眾眼前。觀眾可在42分鐘的VR體驗當中，訪尋藝術史上多個重要時刻，例如「穿越」到1874年4月15日在攝影師納達爾（Nadar）位於巴黎的工作室舉行的首個印象派展覽開幕之夜，其後到藝術家經常聚會的巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室，又或者在勒阿弗爾（Le Havre）近距離欣賞莫奈（Oscar-Claude Monet）繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。VR體驗設有不同語言，包括廣東話、普通話、英語及法語。