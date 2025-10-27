香港社會企業挑戰賽亞軍Body Nova 中西醫雙軌解構餐單 助您輕鬆選擇合適佳餚

從「戒口難」到中西醫融合解讀 Body Nova創立於2024年，由就讀中醫全科學士的郭家寶Jojo和就讀計算機科學與工程（人工智能）的翟志誠Matt共同創辦。在中醫養生概念中，「戒口」往往是實踐上的最大難題，許多常見食物都在限制之列。深知此困難的 Jojo，最初在 Instagram開設專頁，以簡易易明的方式，從中醫角度與大眾分享如何選擇適合自己的食物。 經營專頁期間，Jojo 觀察到粉絲除了對中醫養生感興趣，同時也十分注重均衡營養攝取。然而，坊間甚少有中醫師會同時講解營養學，而營養師也很少專門針對餐廳菜式作深入分析。洞察到市場的缺口，Jojo 遂夥拍擅長人工智能技術的 Matt，共同創立 Body Nova，旨在結合中醫的理論與西醫的營養學，為食物料理提供一套嶄新的解構與分析框架。

走入餐單：為餐飲品牌提供中西醫雙重顧問 Body Nova 業務初期與多家餐飲品牌合作，為它們的菜單加入中醫與營養學雙重註解。Body Nova 根據中醫理論，將菜式劃分為「偏溫熱」、「偏寒涼」等不同性質，同時標註西醫營養學的卡路里、蛋白質、脂肪、碳水化合物等數據，讓食客一目了然。 此外，合作餐單上亦設有簡單的體質評估，食客可透過選項，快速分析自身體質，從而選擇適合自己的食物。Body Nova 還為大型餐飲品牌及酒店提供菜式設計顧問服務。一般而言，廚師多因應新鮮度和當造因素選擇食材，而 Body Nova 則邀請註冊中醫及西醫，以教育角度引入中醫的時令養生觀點及西醫的營養價值，例如建議餐廳在秋季多選用滋補潤肺或低脂肪、高蛋白質的食材，令菜式更切合整體健康需求。

科技普及化：推出Dine Well AI 應用程式 為了將「選擇食物的學問」更普及化，Body Nova 於今年 7 月推出了 Dine Well AI 應用程式，希望成為用戶的個人化飲食紀錄及分析工具。該程式數據庫收錄了 Body Nova 合作餐廳及一般餐廳的菜式卡路里與營養素數據。合作餐廳的數據透過食譜分析，提供營養素資料和中醫食材性質註解；一般餐廳的數據則由 AI 估算，並經註冊營養師初步校準，以平衡效率及準確性。用戶可選擇已有的菜式紀錄，或手動輸入食物資料。更支援AI拍照分析食物，提供一般分析與專業分析功能，由AI分析食物份量和營養素，專業分析甚至可自行修正相關數據。專業分析除了提供詳盡的營養素數據外，還包括健康資訊、膳食適配度評估及個人化建議。 目前有免費和付費計劃（專業、尊享），共三種訂閱計劃。自推出以來，DineWell AI 已累積 8,000 次下載，Body Nova 更計劃將應用程式推向國際市場。