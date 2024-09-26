香港秋季旅遊博覽會將於7月27日開鑼！由9月27日至29日一連三日於會展5FG舉行，是次博覽會匯聚超過300個來自全球的知名企業參展，為市民送上一連串驚喜旅遊產品及優惠！會場內更可參與大抽獎，贏取北海道滑雪度假村5日4夜雙人套票及亞洲各航點的雙人來回機票，想知詳請即睇內文！

於博覽會的指定攤位以Mastercard信用卡單一消費滿HK$500時，將獲得一次抽獎機會；若消費達到HK$1,000，則可獲得兩次抽獎機會，依此類推，每張發票最多可累積10次抽獎機會。最高有機會贏得北海道滑雪度假村的5日4夜雙人套票，以及前往東京、首爾、台北和曼谷的雙人來回機票，千萬不要錯過這個贏取大獎的好機會！

由9月4日至9月30日，報名參加2人以上聖誕或農曆新年指定出發之歐洲、高加索及俄羅斯或已標示成團出發之旅行團或指定出發之南美團，即送Samsung手機！

破天荒地提供低至1.5折的餐飲優惠以及低至3折的訂房優惠，每日僅限13套。

推出買一送一的旅遊產品優惠，折扣碼高達HK$1,150，推出中日韓台泰越景點門票，部分旅遊產品低至HK$1和大灣區的住宿價格更低至HK$99/晚。會場內更可參加遊戲贏得韓國品牌手機。於每日指定時段，在攤位台上宣布超級折扣等市民領取，當中最矚目有限時搶富國島五星級度假村免費住宿！

精選長線旅行團(沙特阿拉伯、巴爾幹半島、高加索三國、摩洛哥及杜拜勁)減高達HK$2,000，折後低至HK$9,990起 (已包括機場稅、機場建設費、燃油附加費及全程服務費)。

指定南美、南北極、加拉帕哥斯群島旅行團勁減高達HK$10,000，折後低至HK$149,990起 (價格為全包價，已包括機場稅、機場建設費、燃油附加費及全程服務費)。

南極團最高勁減HK$12,600及指定新西蘭團每位最高減HK$1,000兼送可愛熊公仔一隻 (數量有限，送完即止)。

互動體驗區域

今屆的旅遊博覽會更設不同的互動體驗區域，包括國茶文化體驗旅遊、滑雪旅遊及遊學團等主題旅遊區，讓參加者能親身探索這些獨特的文化魅力，深入體驗茶道藝術和冰雪運動及遊學團的精彩體驗。

另外，會場更設有小火車動物世界互動專區，親子家庭將能體驗到多種有趣的活動，包括北極熊小火車、子母北極熊公仔等。同時，博覽亦設有「旅遊通識王」有獎問答遊戲，參加者可挑戰自己的旅遊知識，贏取豐富獎品。這些精彩的展品和活動不僅能讓大小朋友們在這裡盡情玩樂，更會增加他們對旅行的知識。澳門特別行政區政府旅遊局的吉祥物麥麥和港鐵公司的機鐵仔及高鐵仔將不定時現身，大家可和他們合照打卡。

「主題式體驗」旅遊

參展商於展期內舉辦超過20場旅遊分享會，涵蓋不同「主題式體驗」的旅遊資訊，讓市民大眾在博覽中搜羅心水旅遊資訊。

茶文化養生之旅

在「香港秋季旅遊博覽會2024」中，除了與茶地理（深圳）文化傳媒有限公司合作設立大型茶文化展區，首日還將舉辦「2024第三屆寶船國際茶文化節（香港）開幕禮」，讓參觀者深入了解千年茶文化及特色養生旅行團，激發對傳統茶藝的興趣。

大灣區探索之旅

隨著香港人越來越多地前往深圳和廣州，「玩轉大灣區」將帶領大家探索肇慶和中山的文化魅力。博覽會最後一天，還將舉行「講好中國故事」文旅視頻大賽頒獎典禮，與獲獎者共同慶祝，展示中國文化的旅遊魅力。

亞洲首個「盲盒旅行團」

博覽會亦與又飛旅遊帶來亞洲首個「盲盒旅遊」，在旅客登機前不透露目的地，為勇敢的旅客帶來神秘和興奮的體驗。

探索北韓與沙特阿拉伯

沙特阿拉伯最近開放旅遊，兩大聖城麥加和麥地那吸引了眾多遊客。GLO Travel的Rubio將分享他對北韓和沙特的經歷，解答大家的疑問，拆解對這些神秘國度的迷思。

極地與熱帶奇幻之旅

銀海郵輪將介紹「追逐極地與熱帶」的航程，讓遊客同時體驗極地冰川和熱帶雨林的魅力。此外，金怡假期將介紹迪士尼最大郵輪「迪士尼探險號」，於2025年首次在新加坡啟航，帶來全新的海上假期體驗。