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2024-04-29 15:30:30

香港紋身展｜香港首個《世界大師紋身。紋化展》34位人氣紋身藝術家到場 手稿拍賣/限定商品/美酒佳餚

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香港紋身展｜香港首個《世界大師紋身。紋化展》34位人氣紋身藝術家到場 手稿拍賣/限定商品/美酒佳餚

香港紋身展｜香港首個《世界大師紋身。紋化展》34位人氣紋身藝術家到場 手稿拍賣/限定商品/美酒佳餚

如果對紋身藝術有興趣，今個周末不妨參加一連三天的 TATTOUR - Tattoo World TourK《世界大師紋身。紋化展》，由香港第一間紋身學校 RGB ACADEMY 主辦，現場將雲集來自全球各地的34位人氣紋身藝術家，場內將有紋身手稿拍賣、期間限定商品、美酒佳餚及表演，紋身愛好者不容錯過！

香港紋身展｜TATTOUR《世界大師紋身。紋化展》

TATTOUR - Tattoo World TourK《世界大師紋身。紋化展》選址在上環信德中心內過萬呎的會場進行，邀請到一眾英美日韓，以及多個國家的頂級紋身藝術家抵港參與，其星級客人當中更不乏國際巨星如 Brad Pitt、Lily Collins 等，並即場展出多張大師原創手稿進行拍賣，極具收藏價值。此外更有期間限定商品販售，包括多個潮流品牌，潮人必睇！這次活動特設戶外專區，提供美酒佳餚，現場還有樂隊表演，氣氛一流！每位紋身藝術家的創作都充滿個人特色，為各流派當代代表人物，包含線條圖案、手繪風、傳統變奏、凌厲畫風等，多個派別聚首一堂，是個難得的藝術盛會，一於購票入場見證啦！

TATTOUR《世界大師紋身。紋化展》
日期: 5 月 3 日至 5 日
地點 : 上環信德中心 4 樓大型藝術展覽樓層
購票方法

Aleksy 沉迷探索大膽的色彩、平滑的漸變、紋理的實驗，以及將多種不同 的美學融入到一個設計中。除了紋身，他還積極繪畫、素描和設計，使用 不同的媒介在日常中保持創意。作風低調的 Aleksy 總喜愛躲於工作室創 作或四處旅行，極少參與大型展覽或公開形式活動。 走傳統日本風格，以其精湛技藝而聞名，並且更無縫轉型成為手繪紋身 （Tebori）的高手，喜歡將純白色應用於皮膚，展現出卓越的技巧。從 2005 年開始，Biee 在澳洲紋身界活躍超過十年，那份專業使他受邀參加 法國、瑞士、澳洲、加拿大、意大利、新加坡和台灣等專業紋身展。現在 定居下來，在泰國芭堤雅開設了私人 Studio，讓藝術再延續。 常被譽為藝術家的 Doy，在 IG 擁有逾 45 萬個追隨者，其精確度、圖像的 輕盈感和色彩的細膩令他達到了紋身的頂尖水平。有人形容 Doy 的作品 「像水彩畫一樣，輕輕灑點水就褪色般的精緻。」風格走非主流，由貓狗 肖像到花園裡的花朵，他都能變成皮膚上的優雅圖案。 喜歡將線條、幾何圖形與大自然結合，有時也刻意老派風，從而創造出更 多樣性的藝術作品。過去 12 年在不同國家累積經驗，除了韓國，更在美 國、加拿大、瑞士、香港、倫敦、新加坡、巴黎、澳洲和台灣等透過客席 活動進行創作。 土耳其出生，目前在紐約知名的 Bang Bang Tattoos 工作，以其獨特的藝 術手法，在全球紋身界留下深刻印印象。Christian McCaffrey、Nyjah Houston、Mahmut Orhan、Mark Consuelos、Cagla Sikel 和 Betsy Grunch 等都是他的星級客人。招牌風格是寫實細線與幾何，展示出對技 術和精準度，彰顯和諧與平衡。他遊歷了 40 多個國家，不斷磨練技術， 吸收多元文化，通過他的作品表達「永恆」。他細膩的觸感讓人聯想到精 緻的藝術，賦予持久美感。他也探索動態構圖，大膽突破傳統界限。 香港著名紋身師 Dust Wu 是彫月 Galaxy Tattoo & RGB Academy 的創辦 人，從事紋身行業 19 年，師成 星加坡日久彫一家，曾參加過世界各地不同 大小的紋身展。Dust 的紋身風格以傳統日本圖為主調，用色強烈，而 最為 人熟悉是他的「龍」! 於日本傳統努力注入個人風格，被人冠以「龍王」稱 號。 不少名人都是 Dust 的客人，包括被定位為潮流指標的藝人李燦琛、內地演 員黃聖依的丈夫楊子等。 香港著名紋身師 Jimmy Yuen 是 Ring the Bell & RGB Academy 的創辦 人，19 年的紋身資歷，紋身風格熱愛 Mandala、Tribal、Dot Work 、 Geometric，追求點線細緻度。Jimmy 畢業於台灣中國文化大學廣告系， 曾蟬聯兩 屆香港紋身展黑灰組冠軍(2015 / 2016)，更多次參與英國、波 蘭、冰島、馬來西亞及上海紋身展。 Jimmy 的星級客人包括鄭秀文、竇靖童、陳偉霆、盧凱彤、KB、張家輝、 袁詠儀、許志安、陳山聰、 翁嘉穗、王敏德等。
香港紋身展 世界大師紋身。紋化展 TATTOUR RGB ACADEMY
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