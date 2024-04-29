香港紋身展｜香港首個《世界大師紋身。紋化展》34位人氣紋身藝術家到場 手稿拍賣/限定商品/美酒佳餚

如果對紋身藝術有興趣，今個周末不妨參加一連三天的 TATTOUR - Tattoo World TourK《世界大師紋身。紋化展》，由香港第一間紋身學校 RGB ACADEMY 主辦，現場將雲集來自全球各地的34位人氣紋身藝術家，場內將有紋身手稿拍賣、期間限定商品、美酒佳餚及表演，紋身愛好者不容錯過！

香港紋身展｜TATTOUR《世界大師紋身。紋化展》

TATTOUR - Tattoo World TourK《世界大師紋身。紋化展》選址在上環信德中心內過萬呎的會場進行，邀請到一眾英美日韓，以及多個國家的頂級紋身藝術家抵港參與，其星級客人當中更不乏國際巨星如 Brad Pitt、Lily Collins 等，並即場展出多張大師原創手稿進行拍賣，極具收藏價值。此外更有期間限定商品販售，包括多個潮流品牌，潮人必睇！這次活動特設戶外專區，提供美酒佳餚，現場還有樂隊表演，氣氛一流！每位紋身藝術家的創作都充滿個人特色，為各流派當代代表人物，包含線條圖案、手繪風、傳統變奏、凌厲畫風等，多個派別聚首一堂，是個難得的藝術盛會，一於購票入場見證啦！



TATTOUR《世界大師紋身。紋化展》

日期: 5 月 3 日至 5 日

地點 : 上環信德中心 4 樓大型藝術展覽樓層

購票方法