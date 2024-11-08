香港綠色金融協會 X 香港金融管理學院 綠色及可持續金融高級研修班6 培育行業專才

為應對極端氣候問題對全球生態環境及下一代的威脅，多國為盡快達成「碳達峰、碳中和」目標，從而衍生出綠色生融投資產品，以引導資金流向低碳、可持續發展、能抵禦氣候變化的項目。各國政府及金融機構近年都積極推動綠色金融投資發展，有數據顯示，2021年在香港的綠色和可持續債務融資達已達570億美元，當中綠色和可持續債券總額達313億美元，位居亞洲第一。因應綠色金融的需求快速增長，為培養更多既懂金融又懂綠色發展的人才，香港金融管理學院聯同香港綠色金融協會於2022年開辦綠色及可持續金融高級研修班，以培訓更多綠色金融專才。