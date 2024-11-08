香港綠色金融協會 X 香港金融管理學院 綠色及可持續金融高級研修班6 培育行業專才

為應對極端氣候問題對全球生態環境及下一代的威脅，多國為盡快達成「碳達峰、碳中和」目標，從而衍生出綠色生融投資產品，以引導資金流向低碳、可持續發展、能抵禦氣候變化的項目。各國政府及金融機構近年都積極推動綠色金融投資發展，有數據顯示，2021年在香港的綠色和可持續債務融資達已達570億美元，當中綠色和可持續債券總額達313億美元，位居亞洲第一。因應綠色金融的需求快速增長，為培養更多既懂金融又懂綠色發展的人才，香港金融管理學院聯同香港綠色金融協會於2022年開辦綠色及可持續金融高級研修班，以培訓更多綠色金融專才。
課程會邀請頂尖專家，於三天時間內，分六個模塊，從環境、社會和企業管治、綠色金融政策、碳中和等各方面，帶來行業內最具前瞻性的綠色金融知識及實操經驗。課程邀請了香港綠色金融協會主席兼會長、G20綠色金融研究小組共同主席、北京綠色金融與可持續發展研究院院長、中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿博士作為課程的總策劃及領銜講師，並會邀請行業內其他經驗豐富的金融市場專家，帶領學員吸收相關專業知識，培養國際視野，放眼全球發展。
學員透過課程可了解到綠色金融市場與產品，例如相關的評估認證、綠色債券等，還有碳市場、碳金融、碳稅和碳核算，以及碳中和背景下的經濟轉型升級和環保合規、氣候風險與金融穩定等，內容豐富，權威性高。歡迎企業及金融機構中高級管理人員，以及有志從事綠色及可持續金融事業的專業人士報讀。修畢課程除可助你建立更廣闊人脈網絡外，更將獲頒香港金融管理學院和香港綠色金融協會雙重認證證書。
課程現正招生，費用HK$15,000，香港綠色金融協會成員機構、香港金融管理學院合作協會會員及校友、課程支持機構可享折扣價 HK$13,500。課程為首批獲政府批准的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」的合資格培訓項目，並已加入資歷名單內，學員可獲政府資助學費，上限為HK$10,000。
查詢：2366 3263 電郵：[email protected]
報名：綠色及可持續金融高級研修班6