香港美酒佳餚巡禮10月23號開幕 最平$25可享逾250款美食美酒 10月16前買通行證額外享折扣

香港旅發局舉辦的盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日（星期三）至 10 27日（星期日）在中環海濱活動空間舉行，今年巡禮匯聚超過300個美酒及美食攤位。入場人士可靈活運用手上的「品味券」(TOKEN)，即可品嘗不同美酒或小食。大人除了可品嘗世界級美酒外，同行的小朋友亦能品味米芝蓮推薦美食及參與品味食堂，學做識食之人。10月16日或之前經 Klook 平台網上訂購，更可享早鳥優惠。

今屆「香港美酒佳餚巡禮」有逾千款來自世界各地美酒美饌

今屆「香港美酒佳餚巡禮」匯集超過300個攤位，設11個國家展區、匯聚來自35個國家和地區的豐富美酒佳餚，帶來逾千款來自世界各地的環球美酒美饌。從經典葡萄酒、中國白酒、清酒、創意雞尾酒到精釀啤酒應有盡有，並聚集地道特色小食、酒店精選佳餚及米芝蓮星級食府的美食推介。

入場人士可挑選不同類型的「品味通行證」，每款通行證內含不同數量的「品味券」(TOKEN)，最少只需1張品味券(即$25)可隨意選擇超過250款美食及美酒。當中包括法國大名鼎鼎的「黛拉夢香檳」、評審推介的德國白酒「Lanius-Knab Riesling VDP Gutswein 2014」，以及本地創作酒飲「木花之釀造所X三娘釀造紅豆沙」，以日式釀酒技術結合經典港式糖水口味，創新有趣。同時，一張品味券亦可享受來自西班牙加利西亞的黃油雞鎚。