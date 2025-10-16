香港美酒佳餚巡禮2025 搶先睇！東亞銀行尊尚名酒區雲集500款美酒 20場專業大師班

香港美酒佳餚巡禮2025將於下周揭幕！由10月23日至26日期間，活動將一連4天在中環海濱活動空間舉行，今年場內共設超過300個攤位，包羅美酒及美食，更特別邀請多位國際級葡萄酒與烈酒專家，聯手呈獻逾 20 場品酒大師班，絕對值得期待！而「東亞銀行尊尚名酒區」更雲集500款頂級珍稀美酒，以下為大家搶先介紹，酒迷們記得mark定日期去參與這個年度盛事！

國際權威酒評家James Suckling(圓圖)特別設立專櫃，親自精選逾百支高分名酒，包括多支榮獲97分以上甚至滿分100分的頂級佳釀，酒迷有機會品味世界級葡萄酒的極致風味。此外，適逢波爾多1855年列級莊園評級誕生170周年，Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton等五大傳奇酒莊及勃艮地特級莊園佳釀將同場亮相。還有其他佳釀如西班牙酒王 Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊 Biondi-Santi，到權威酒評家 James Suckling 評出100 分滿分的美國佳釀 Colgin IX Estate，再到拉菲集團（Lafite）在中國精心打造的品牌「瓏岱」等悉數登場。「尊尚名酒區」更突破葡萄酒界限，展示包括蘇格蘭56年單一麥芽威士忌及稀有貴州茅台等珍稀佳釀，盡顯釀酒工藝的非凡魅力。此次活動將為品酒愛好者帶來一場無與倫比的世界頂尖品酒旅程。