香港美酒佳餚巡禮2025｜現場直擊20大推介美食 參加抽獎贏波爾多酒莊之旅住宿連機票

由旅發局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，今晚（10 月 23 日）開始至 10 月 26 日一連四日在中環海濱活動空間舉行。今年有超過 300 個美酒及美食攤位，不乏米芝蓮級名店，酒店攤位更是歷年最多，連香港迪士尼樂園都參展！記者現場率先直擊，推介必試美食！
試勻米芝蓮名店名物
「Towngas名氣美食街」一站盡享「13星7鑽」級美饌，攤位有首次參展的三星米芝蓮L'Atelier de Joël Robuchon x The Grand HK，大家可以食到招牌薯蓉配白松露，即點即刨白松露，薯蓉香滑。不可錯過魚子醬黑松露鹹海帶天使麵！大家亦歎到三星米芝蓮富臨飯店鮑魚、王亭之糖水雪糕。攤位更有Cristal Room by Anne-Sophie Pic、ÉPURE、AMI、ARBOR、富臨飯店、廚魔、唐述、明閣（香港康得思酒店）、The Chinese Library、CIAK Concept及CulinArt 1862。
1. L'Atelier de Joël Robuchon：招牌薯蓉配白松露，即點即刨白松露，薯蓉香滑。
2. 廚魔：分子小籠包，一咬爆汁！
3. 富臨飯店：鮑魚、王亭之糖水雪糕
4.Cristal Room by Anne-Sophie Pic：Les Berlingots暖意粉包著24個月康堤芝士伴以融入咖啡及蕎麥茶的磨菇清湯。
5.AMI：招牌牛肉三文治，選用澳洲和牛肉配搭多士。
6.ARBOR：藍莓甜品精緻清新。
7.唐述：名廚周世韜主理出品，新作有自家製合桃糊雪條，必吃限定版遠年陳皮普洱雞蛋仔。
8.明閣（香港康得思酒店）：本地鹹蛋金沙蝦球
星級酒店招牌美饌
星級酒店區有多達10間酒店精選美饌，包括首次參展的君悅酒店帶來名物嫩滑海南雞飯、招牌Tiramisu、招牌迷你和牛漢堡等。
9.君悅酒店：名物海南雞飯、Tiramisu、招牌迷你和牛漢堡
10.香港皇家太平洋酒店：蟹粉鍋巴，大閘蟹蟹粉真材實料，滋味！
11.帝苑酒店：Sabatini新推奢華口味的黑松露蝴蝶酥及芝士蝴蝶酥，鬆化！原塊脆魷魚勁大片！
12.香港九龍東皇冠假日酒店：鴨肝菠蘿油配草莓果醬
香港迪士尼樂園主題專區限定精選美食
13.米奇原隻鮑魚雞粒撻：米奇形狀撻底造型趣致，中間有原隻鮑魚。
14.節日小食拼盤
15.夜光血包特飲很受歡迎！
其他趣味特式小食
16.西班牙餐廳RUSTICO：西班牙八爪魚熱狗，慢煮八爪魚嫩腍！
17.Fable：秘製龍蝦汁芝士捲捲意粉
18. BAPMAN.HK：30cm長薯條，可自選配山葵蛋黃、黑松露蛋黃、濃濃芝士、章魚燒醬、蜂蜜芥末及番茄醬。
19.Verona Gelato：香港品牌意大利雪糕首次參展，特推會場限定蘇格蘭威士忌雲尼拿意式雪糕、開心果意大利雪糕咖啡。
20.挪威焦糖芝士蛋撻
抽獎贏波爾多酒莊之旅住宿連機票
最後提一提大家參加幸運大抽獎，凡購買品味證、尊尚品酒證或現場加購品味券滿港$200，即可獲抽獎卡，有機會贏取波爾多酒莊之旅住宿連來回機票（共四位幸運兒，每份獎品價值港幣5萬元）。另外於10月25日至26日會一連兩天舉行「週末鬼馬派對」。大家玩萬聖節裝扮入場，即有機會獲贈兩張「品味券」。
「 香港美酒佳餚巡禮 2025」活動詳情
日期及時間：
2025 年 10 月 23 日（星期四）晚上7時30分至午夜12 時
2025 年 10 月 24 日至 26 日 （星期五至日）中午12 時至午夜12 時
（最後入場時間為晚上11:30 ）
地點：香港島中環海濱活動空間
門票：港幣$40／位；65 歲或以上長者、 3 至 12 歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場； 3 歲以下兒童免費入場
「專尚品酒證」包括：1 張入場券($40)、16 張品味券($400)、1 隻尊尚酒杯($200)、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券($200) 總價值$840
門票可於透過 Klook 及 Trip.com 平台預訂
