香港美酒佳餚巡禮2025｜現場直擊20大推介美食 參加抽獎贏波爾多酒莊之旅住宿連機票

由旅發局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，今晚（10 月 23 日）開始至 10 月 26 日一連四日在中環海濱活動空間舉行。今年有超過 300 個美酒及美食攤位，不乏米芝蓮級名店，酒店攤位更是歷年最多，連香港迪士尼樂園都參展！記者現場率先直擊，推介必試美食！

試勻米芝蓮名店名物

「Towngas名氣美食街」一站盡享「13星7鑽」級美饌，攤位有首次參展的三星米芝蓮L'Atelier de Joël Robuchon x The Grand HK，大家可以食到招牌薯蓉配白松露，即點即刨白松露，薯蓉香滑。不可錯過魚子醬黑松露鹹海帶天使麵！大家亦歎到三星米芝蓮富臨飯店鮑魚、王亭之糖水雪糕。攤位更有Cristal Room by Anne-Sophie Pic、ÉPURE、AMI、ARBOR、富臨飯店、廚魔、唐述、明閣（香港康得思酒店）、The Chinese Library、CIAK Concept及CulinArt 1862。

1. L'Atelier de Joël Robuchon：招牌薯蓉配白松露，即點即刨白松露，薯蓉香滑。

2. 廚魔：分子小籠包，一咬爆汁！

3. 富臨飯店：鮑魚、王亭之糖水雪糕

4.Cristal Room by Anne-Sophie Pic：Les Berlingots暖意粉包著24個月康堤芝士伴以融入咖啡及蕎麥茶的磨菇清湯。

5.AMI：招牌牛肉三文治，選用澳洲和牛肉配搭多士。

6.ARBOR：藍莓甜品精緻清新。

7.唐述：名廚周世韜主理出品，新作有自家製合桃糊雪條，必吃限定版遠年陳皮普洱雞蛋仔。

8.明閣（香港康得思酒店）：本地鹹蛋金沙蝦球

