香港老字號「神燈海鮮酒家」進駐尖沙咀 必食黑松露玻璃燒鵝/阿拉斯加蟹3食+新店開張3大優惠

擁50年歷史的香港老字號「神燈海鮮酒家」日前正式進駐尖沙咀，全新分店佔地11,000平方呎，新店延續品牌經典手工點心及粵菜，開業期間（4月3日至5日）將派發限量7折點心優惠卡，讓饕客以親民價重溫經典滋味！
尖沙咀新分店有逾11,000平方呎的寬敞空間，設有4間獨立貴賓廳，可容納12至14位賓客圍坐暢談，更特別的是，四廳可打通相連，瞬間變身為可舉辦48人大型宴會的場地， 設計團隊在裝潢上，巧妙運用現代簡約線條中融入老香港茶樓的經典元素，無論是家人的團聚飯、閨蜜好友的週末小聚，還是重要的商務午宴，這裡都是一個不錯的選擇。
必食招牌菜式
「神燈海鮮酒家」主打新舊交融的粵式料理，其中多道招牌菜式備受矚目，例如黑松露玻璃燒鵝（1/4隻 $238、半隻 $468、全隻 $888），以獨家秘制黑松露醬搭配黑棕鵝，口感酥脆，肉質鮮嫩；阿拉斯加蟹三食（$2,488/4斤），三食包括有活膏甲羅燒、星洲麥皮蟹腳與雞油花雕蟹身，顛覆傳統海鮮烹調；即燒古法金錢雞（$68/件），堅持以傳統做法製作，配自制柚子汁解膩提鮮；糯米炒膏蟹（$598/隻），生米現炒至蟹膏滲入飯粒，蟹香濃郁不油膩。
新店開幕優惠
為慶祝新店開幕，「神燈海鮮酒家」推出3個新店開幕優惠，讓食客以超值價格品嚐經典美味。
1. 7折點心優惠卡：餐廳將於2025年4月3日至4月5日期間，在尖沙咀新店門外，派發7折點心卡，數量有限，送完即止。
2. 佐敦分店推出四月限定優惠，午市只需$8.8即可食到「黑松露燒鵝腸粉」，數量有限，售完即止。
3. 佐敦分店推出宵夜時段7折優惠，晚上10:30開始，全單享7折優惠。
優惠受條款約束:
- 尖沙咀7折點心卡使用日期：2025年4月3日至6月30日。
- 佐敦店宵夜7折優惠：5月1日起，優惠完結日期至另行公佈。
- $8.8 黑松露燒鵝腸粉：優惠日期由4月1日至4月30日，只限佐敦分店及午市時段11:30 - 15:30，每檯只限一份。
神燈海鮮酒家（尖沙咀新店）
地址：尖沙咀亞太中心地庫
電話：25282288
營業時間：星期一至五 11:00 - 16:00；17:30 - 23:00；星期六至日 10:30 - 16:00；17:30 - 23:00