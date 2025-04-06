香港老字號「神燈海鮮酒家」進駐尖沙咀 必食黑松露玻璃燒鵝/阿拉斯加蟹3食+新店開張3大優惠

尖沙咀新分店有逾11,000平方呎的寬敞空間，設有4間獨立貴賓廳，可容納12至14位賓客圍坐暢談，更特別的是，四廳可打通相連，瞬間變身為可舉辦48人大型宴會的場地， 設計團隊在裝潢上，巧妙運用現代簡約線條中融入老香港茶樓的經典元素，無論是家人的團聚飯、閨蜜好友的週末小聚，還是重要的商務午宴，這裡都是一個不錯的選擇。

必食招牌菜式

「神燈海鮮酒家」主打新舊交融的粵式料理，其中多道招牌菜式備受矚目，例如黑松露玻璃燒鵝（1/4隻 $238、半隻 $468、全隻 $888），以獨家秘制黑松露醬搭配黑棕鵝，口感酥脆，肉質鮮嫩；阿拉斯加蟹三食（$2,488/4斤），三食包括有活膏甲羅燒、星洲麥皮蟹腳與雞油花雕蟹身，顛覆傳統海鮮烹調；即燒古法金錢雞（$68/件），堅持以傳統做法製作，配自制柚子汁解膩提鮮；糯米炒膏蟹（$598/隻），生米現炒至蟹膏滲入飯粒，蟹香濃郁不油膩。