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2024-09-12 11:08:00

香港航空中秋快閃優惠 來回機票85折 20大航點包東京/大阪/福岡/台北/首爾

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香港航空中秋快閃優惠 來回機票85折 20大航點包東京/大阪/福岡/台北/首爾

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香港航空中秋快閃優惠，輸入指定優惠碼，並於香港航空官方網站購買由香港出發前往逾20個航點之單程或來回機票，即可享85優惠，包20大航點如東京、大阪、福岡、台北、首爾等。即睇詳情！

香港航空推出中秋快閃機票優惠，由即日起至920日，於港航官方網站輸入指定優惠碼“MOONFEST”，訂購香港出發前往之單程/來回機票，即可享有85折優惠。包括日本、韓國、台灣、泰國、中國等逾20個航點，出發日期至2024925日，想快閃去旅行的你一定不能錯過！

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香港航空中秋快閃機票優惠

香港航空中秋快閃機票優惠

指定優惠碼：MOONFEST

目的地：北京 (PEK/PKX)／上海 (SHA/PVG) ／杭州 (HGH), 南京 (NKG) ／三亞 (SYX), 海口 (HAK)／重慶 (CKG), 成都 (TFU) ／台北(TPE), 台中(RMQ) ／東京(NRT), 大阪(KIX) ／福岡(FUK),鹿兒島(KOJ) ／名古屋(NGO), 熊本(KMJ) ／首爾(ICN), 曼谷(BKK) ／布吉(HKT), 峇里島(DPS) ／峴港(DAD)

訂飛日期：2024 9 10 日至2024 9 20

旅遊日期（包括首尾兩日）：2024914日至2024 9 25

訂飛網站

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