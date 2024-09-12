香港航空中秋快閃優惠 來回機票85折 20大航點包東京/大阪/福岡/台北/首爾

香港航空中秋快閃優惠，輸入指定優惠碼，並於香港航空官方網站購買由香港出發前往逾20個航點之單程或來回機票，即可享85優惠，包20大航點如東京、大阪、福岡、台北、首爾等。即睇詳情！

香港航空推出中秋快閃機票優惠，由即日起至9月20日，於港航官方網站輸入指定優惠碼“MOONFEST”，訂購香港出發前往之單程/來回機票，即可享有85折優惠。包括日本、韓國、台灣、泰國、中國等逾20個航點，出發日期至2024年9月25日，想快閃去旅行的你一定不能錯過！