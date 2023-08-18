香港航空免費機票｜送8,500張$0機票 即睇開搶日期時間+東京、台北等7大航點

香港航空今日宣布第3輪免費來回機票詳情，第3輪7大目的地包括日本東京、福岡、沖繩、台北及上海等地，頭兩次搶不到機票的人士記得mark實日子set鬧鐘啦！

香港航空免費機票 ｜7大目的地包括東京、福岡 是次「飛遇世界鉅賞」送機票活動由香港國際機場贊助，並已來到第三輪。第三輪免費機票將於8月21日（星期一）上午10時正開搶，共有8,500張$0機票，並有7個目的地，包括東京成田、上海浦東、海口、台北、北京首都、福岡及沖繩。出發日期為2023年9月1日至 2024年3月24日。注意部份日子並無機票提供，逗留期限須介乎2至7日。機票以先到先得形式送出。

香港航空免費機票 ｜部分日子無機票提供 機票以先到先得形式送出，並已包20公斤的寄艙行李，但要留意稅項、附加費等須自付。旅客須自行承擔一切相關費用。另要部分日子並無機票提供，包括國慶長假期、聖誕旺季日子，以及明年情人節等，逗留期限亦須介乎2至7日之間。

香港航空免費機票 ｜香港航空分享搶飛攻略 香港航空亦十分貼心分享如何提高搶中機票的機會：機票數量會因應每個航點供求情況而不同，請依據系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃於淡季出發。