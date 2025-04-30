香港航空宣布回復傳統航空定位 即睇5大升級體驗！行李限額/機上餐飲/貴賓室

香港航空今日宣布以「用心出發 全心服務」為理念，推出一系列服務升級措施，包括行李政策、機上餐飲、網上預辦登機、機場貴賓室設施，為各位帶來全方位升級的服務體驗，回復傳統航空公司定位！當中最具話題性的絕對是所有機票艙等都包行李，由即日起購買 5 月 7 日及之後出發的航班，經濟艙包1件23kg，商務艙2件32kg，讓大家去旅行時更有彈性！下文即睇5大升級體驗！

1.票價包行李 限額再提升 由即日起，購買 5 月 7 日及之後出發的航班，將實施全新行李政策，每位乘客都能享受無憂的行李托運服務。

經濟艙：包含行李限額每件提升至 23 公斤（1 件）起，另可攜帶 7 公斤手提行李（1 件）

商務艙：包含行李限額大幅提升至64公斤（2件，每件32公斤），手提行李限額增至15公斤（共2件）



2.飛機餐升級 商務艙歎米芝蓮餐廳「明閣」 飛機餐方面，香港航空所有航線的商務艙及經濟艙都會提供獨具特色的「香港風味」和目的地特色餐飲服務，商務艙供應與米芝蓮餐廳「明閣」合作的三道獨家招牌粵菜，另有各式中、西、素食的早午晚餐和輕食供選擇。食物款式按季度更新。

3.貴賓室「遨堂」完成全面升级！必食雞蛋仔、雲吞麵 香港航空貴賓室「遨堂」已完成升級，商務艙旅客、金鵬白金和金卡會員在上機前可享用最新設施和餐飲美食，如原味雞蛋仔、雲吞麵、雪菜雞絲湯麵等，亦有冠軍調酒師 Leo Ko 特別為「遨堂」開發一系列迎賓特飲，上機前都可以鬆一鬆！



4.網上預辦登場服務升級 如果想坐飛機時和親友一齊坐，由5月2日起，旅客在網上預辦登機時將有更多免費座位選擇，同行12歲以下兒童可免費選擇相鄰座位，服務非常貼心。