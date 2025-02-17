香港航空推寵物同坐客艙 飛東京/大阪/名古屋！一文睇申請詳請

香港航空首推「愛寵齊飛」客艙服務，為全港首個及唯一允許旅客攜带寵物進入民航客機機艙，是次寵物同行服務可以帶住毛孩一齊直飛東京、大阪及名古屋！即睇申請資格、費用及流程詳請。
為迎合寵物友善旅遊趨勢，香港航空宣佈推出全新「愛寵齊飛」寵物同機同艙出行服務，允許乘客攜帶貓狗搭乘指定航班，同坐客艙飛往日本三大城市：東京成田機場、大阪關西機場及名古屋中部國際機場，此服務打破傳統寵物託運限制，吸引不少人的關注。
申請流程
- 聯繫獨家經銷商寵物假期有關香港航空的「愛寵齊飛」服務
- 經由寵物假期預訂「愛寵齊飛」服務及香港航空從香港前往指定目的地的機票
- 依照寵物假期指示準備所需文件
- 預備出發並享受與寵物齊飛的旅程
所有「愛寵齊飛」服務的使用者，包括寵物主人及同行者，均必須經寵物假期訂購機票。
要求及限制
入境前亦需準備寵物的入境文件或證書，請參考目的地相關機構的具體要求，包括但不限於以下文件：
- 動物健康證書
- i狗牌
- 晶片，狂犬病抗體血液測試
- 入境許可或動物進口檢驗批准書
- 前往日本地區，亦要先參考農林水產省(MAFF)的要求。
自備寵物手提袋
每位旅客只可攜帶一隻本地小型狗隻或貓隻，寵物連同寵物手提袋不能超過8公斤。寵物在飛行期間要留在寵物手提袋中，且放置於乘客前方座位下，寵物在飛行期間還應穿著寵物尿布。而寵物手提袋亦須按照要求：
- 除了拉鏈外，柔軟材質的寵物手提袋不應附上金屬掛件或裝飾
- 寵物手提袋的尺寸不能超過長45厘米x 高21厘米 x 闊37厘米。狗隻或貓隻應能以自然姿勢坐直、直立、轉身和躺在寵物袋內
- 寵物手提袋須具防逃脫和防漏功能，以確保您的狗隻或貓隻在飛行過程中的安全及減少對旅客的影響
- 寵物手提袋需以封帶封好，拉鏈之間可留有最多2厘米的空隙以方便餵水
- 寵物手提袋的垂直四面應至少有 16% 的面積用作通風
寵物返港須寄艙
同機同艙出行只限於去程，而回程中，寵物將會被放置於具有溫度和濕度控制的客機貨艙內。
設優先次序
寵物同機同艙名額有限，先到先得，每架飛機允許的寵物數量不一，按不同機型而定，如有導盲犬/協助犬（每班航班最多2隻）在同一航班上將會優先於愛寵齊飛的寵物。
A320 和 A321：每班航班每架飛機最多允許 2 隻寵物進入經濟客艙
A320（32H）：每班航班每架飛機最多允許 2 隻寵物進入經濟客艙（此機型適用於商務艙）
A330：每班航班每架飛機最多允許 6 隻寵物進入經濟客艙