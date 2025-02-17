香港航空推寵物同坐客艙 飛東京/大阪/名古屋！一文睇申請詳請

香港航空首推「愛寵齊飛」客艙服務，為全港首個及唯一允許旅客攜带寵物進入民航客機機艙，是次寵物同行服務可以帶住毛孩一齊直飛東京、大阪及名古屋！即睇申請資格、費用及流程詳請。

為迎合寵物友善旅遊趨勢，香港航空宣佈推出全新「愛寵齊飛」寵物同機同艙出行服務，允許乘客攜帶貓狗搭乘指定航班，同坐客艙飛往日本三大城市：東京成田機場、大阪關西機場及名古屋中部國際機場，此服務打破傳統寵物託運限制，吸引不少人的關注。

申請流程

聯繫獨家經銷商寵物假期有關香港航空的「愛寵齊飛」服務 經由寵物假期預訂「愛寵齊飛」服務及香港航空從香港前往指定目的地的機票 依照寵物假期指示準備所需文件 預備出發並享受與寵物齊飛的旅程

所有「愛寵齊飛」服務的使用者，包括寵物主人及同行者，均必須經寵物假期訂購機票。

要求及限制

入境前亦需準備寵物的入境文件或證書，請參考目的地相關機構的具體要求，包括但不限於以下文件：

動物健康證書

i 狗牌

晶片，狂犬病抗體血液測試

入境許可或動物進口檢驗批准書

前往日本地區，亦要先參考農林水產省 (MAFF) 的要求。

自備寵物手提袋

每位旅客只可攜帶一隻本地小型狗隻或貓隻，寵物連同寵物手提袋不能超過8公斤。寵物在飛行期間要留在寵物手提袋中，且放置於乘客前方座位下，寵物在飛行期間還應穿著寵物尿布。而寵物手提袋亦須按照要求：