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生活
2025-02-17 13:00:00

香港航空推寵物同坐客艙 飛東京/大阪/名古屋！一文睇申請詳請

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香港航空推寵物同坐客艙 飛東京/大阪/名古屋！一文睇申請詳請

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香港航空首推「愛寵齊飛」客艙服務，為全港首個及唯一允許旅客攜带寵物進入民航客機機艙，是次寵物同行服務可以帶住毛孩一齊直飛東京、大阪及名古屋！即睇申請資格、費用及流程詳請。

為迎合寵物友善旅遊趨勢，香港航空宣佈推出全新「愛寵齊飛」寵物同機同艙出行服務，允許乘客攜帶貓狗搭乘指定航班，同坐客艙飛往日本三大城市：東京成田機場、大阪關西機場及名古屋中部國際機場，此服務打破傳統寵物託運限制，吸引不少人的關注。

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香港航空推寵物同坐客艙

申請流程

  1. 聯繫獨家經銷商寵物假期有關香港航空的「愛寵齊飛」服務
  2. 經由寵物假期預訂「愛寵齊飛」服務及香港航空從香港前往指定目的地的機票
  3. 依照寵物假期指示準備所需文件
  4. 預備出發並享受與寵物齊飛的旅程

所有「愛寵齊飛」服務的使用者，包括寵物主人及同行者，均必須經寵物假期訂購機票。

要求及限制

入境前亦需準備寵物的入境文件或證書，請參考目的地相關機構的具體要求，包括但不限於以下文件：

  • 動物健康證書
  • i狗牌
  • 晶片，狂犬病抗體血液測試
  • 入境許可或動物進口檢驗批准書
  • 前往日本地區，亦要先參考農林水產省(MAFF)的要求。

自備寵物手提袋

每位旅客只可攜帶一隻本地小型狗隻或貓隻，寵物連同寵物手提袋不能超過8公斤。寵物在飛行期間要留在寵物手提袋中，且放置於乘客前方座位下，寵物在飛行期間還應穿著寵物尿布。而寵物手提袋亦須按照要求：

  • 除了拉鏈外，柔軟材質的寵物手提袋不應附上金屬掛件或裝飾
  • 寵物手提袋的尺寸不能超過長45厘米x 21厘米 x 37厘米。狗隻或貓隻應能以自然姿勢坐直、直立、轉身和躺在寵物袋內
  • 寵物手提袋須具防逃脫和防漏功能，以確保您的狗隻或貓隻在飛行過程中的安全及減少對旅客的影響
  • 寵物手提袋需以封帶封好，拉鏈之間可留有最多2厘米的空隙以方便餵水
  • 寵物手提袋的垂直四面應至少有 16% 的面積用作通風

寵物手提袋參考

寵物返港須寄艙

同機同艙出行只限於去程，而回程中，寵物將會被放置於具有溫度和濕度控制的客機貨艙內。

設優先次序

寵物同機同艙名額有限，先到先得，每架飛機允許的寵物數量不一，按不同機型而定，如有導盲犬/協助犬（每班航班最多2隻）在同一航班上將會優先於愛寵齊飛的寵物。

A320 A321：每班航班每架飛機最多允許 2 隻寵物進入經濟客艙

A32032H）：每班航班每架飛機最多允許 2 隻寵物進入經濟客艙（此機型適用於商務艙）

A330：每班航班每架飛機最多允許 6 隻寵物進入經濟客艙

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