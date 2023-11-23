熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-23 13:08:32

香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

分享：
香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

香港航空為慶祝17周年推出7重賞，當中包括Mega Sale5萬張單程機票低至$210起，1127日正式開搶。即睇詳情！

Ad Block

香港航空於17周年7重賞活動中，推出機票Mega Sale優惠。由1127日早上10時開始，5萬張單程特惠機票低至港幣$210起。不過航點、出發日期及詳細價錢等仍未公佈，大家記得較定鬧鐘搶機票啦！

了解詳情

香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

此外，它們亦推出多項優惠：

中銀香港航空Visa卡尊享5FWC積分兌換傳統獎勵機票

1025日至113日期間，中銀香港航空Visa卡主卡人可以5FWC積分兌換傳統獎勵機票，用半價FWC積分兌換札幌 、首爾、峇里、重慶等共10個航線的傳統獎勵機票。

港航假期旅遊套票

1031日至1112日期間，以優惠碼『17BDAY 於港航假期官方網站訂購旅遊套票滿HKD6,000即減HKD400 (以每訂單計算)。所有旅遊套票已包額外包20kg行李。

官網機票連旅遊增值服務優惠碼

111日至1130日期間，以優惠碼『2023HX17』於香港航空官方網站購買淨票價HKD1,000或以上之經濟艙來回機票連同增值服務中的預選座位或預付超額行李，每張即減港幣$170

17周年限定 - HX旅客優惠 (HXperience+)

為慶祝香港航空十七周年，我們聯手各大商戶品牌，為您搜羅了一系列旅行優惠，令您的旅程變得更精彩難忘。

港航聯乘環亞貴賓室優惠

為慶祝香港航空17週年暨環亞集團成立25週年，港航將會聯乘環亞集團推出五大優惠！ 包括1128日生日免費使用貴賓室﹑FWC會員半價優惠等等。

港航機上免稅品購物優惠券

20231116日到1215日期間，乘客於香港航空登記櫃檯（K段）辦理登機手續時，將獲得價值100港幣的機上免稅購物現金券。

港航機上免稅品購物優惠券 17周年限定 - HX旅客優惠 (HXperience+) 17周年限定 - HX旅客優惠 (HXperience+) 官網機票連旅遊增值服務優惠碼 港航假期旅遊套票 中銀香港航空Visa卡尊享5折FWC積分兌換傳統獎勵機票
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受