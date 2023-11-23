香港航空17周年Mega Sale 5萬張單程機票$210起 11月27開賣！

香港航空為慶祝17周年推出7重賞，當中包括Mega Sale，5萬張單程機票低至$210起，11月27日正式開搶。即睇詳情！

香港航空於17周年7重賞活動中，推出機票Mega Sale優惠。由11月27日早上10時開始，5萬張單程特惠機票低至港幣$210起。不過航點、出發日期及詳細價錢等仍未公佈，大家記得較定鬧鐘搶機票啦！

此外，它們亦推出多項優惠：

中銀香港航空 Visa 卡尊享 5 折 FWC 積分兌換傳統獎勵機票

於10月25日至11月3日期間，中銀香港航空Visa卡主卡人可以5折FWC積分兌換傳統獎勵機票，用半價FWC積分兌換札幌 、首爾、峇里、重慶等共10個航線的傳統獎勵機票。

港航假期旅遊套票

於10月31日至11月12日期間，以優惠碼『17BDAY』 於港航假期官方網站訂購旅遊套票滿HKD6,000即減HKD400 (以每訂單計算)。所有旅遊套票已包額外包20kg行李。

官網機票連旅遊增值服務優惠碼

於11月1日至11月30日期間，以優惠碼『2023HX17』於香港航空官方網站購買淨票價HKD1,000或以上之經濟艙來回機票連同增值服務中的預選座位或預付超額行李，每張即減港幣$170。

17 周年限定 - HX 旅客優惠 (HXperience+)

為慶祝香港航空十七周年，我們聯手各大商戶品牌，為您搜羅了一系列旅行優惠，令您的旅程變得更精彩難忘。

港航聯乘環亞貴賓室優惠

為慶祝香港航空17週年暨環亞集團成立25週年，港航將會聯乘環亞集團推出五大優惠！ 包括11月28日生日免費使用貴賓室﹑FWC會員半價優惠等等。

港航機上免稅品購物優惠券

2023年11月16日到12月15日期間，乘客於香港航空登記櫃檯（K段）辦理登機手續時，將獲得價值100港幣的機上免稅購物現金券。