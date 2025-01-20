香港藝術館新展「塞尚和雷諾阿的世界」聯同HUE Dining推獨家「蘋果與橙子」下午茶

香港藝術館（HKMoA）近日為公眾帶來最新展覽「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界」，於1 月 17 日至 5 月 7 日期間，將兩間位於法國巴黎的著名美術館珍藏帶到香港展出，讓市民大眾都可以欣賞到兩位法國藝術大師的真跡。而在香港藝術館內的澳洲料理餐廳HUE Dining亦配合畫展，同步推出獨家「蘋果與橙子」下午茶體驗，將藝術與美食完美結合，看完名畫，一於來這裡歎海景下午茶啦！

為配合香港藝術館最新展覽「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界」，Hue Dining 精心設計期間限定的「蘋果與橙子」下午茶，靈感來自保羅．塞尚在奧賽博物館（Musée d’Orsay）和法國橘園美術館（Musée de l’Orangerie）的作品中描繪象徵豐饒的水果。大廚巧妙捕捉塞尚畫作中對色彩的運用和質感對比，揉合水果的特性、味道和精髓，創作出多款鹹甜美點。

必試精緻的豬蹄凍派，巧妙加入烤菠蘿、胡椒汁和芫荽作點綴，口感層次豐富；流心水牛芝士佐以炙燒蜜桃、車厘茄和酸種麵包，芝香四溢。各式精緻甜點同樣充滿驚喜，包括法國宮廷經典點心達克瓦茲，夾心以椰子和金桔凝乳製成，口感輕盈；或可選擇反烤蘋果撻，完美結合粉紅蘋果和雲呢拿忌廉，甜而不膩。

HUE Dining 全新「蘋果與橙子」下午茶，逢星期六，日及公眾假期下午 3 時半至 5 時半期間限定供應。每份下午茶港幣 680 元，套餐附送咖啡或茶，或可升級至 Gosset Cuvée Extra-Brut 或無酒精雞尾酒乙杯。