香港藝術︱呷精品咖啡 看喵星陶瓷 體驗匠人的精緻

野田珈琲一直保持著匠人精神，每一位咖啡師，都保持一顆平靜的心，沖製及焙煎每一杯精品咖啡。喵星村的藝術家Maysum和Lo Wong，他們燒製的陶瓷作品，必須經過精雕細琢，及時間才能完整地展現，精神與氣質都與野田珈琲不謀而合，因此選擇在這裡進行作品，把喵星村的快樂移師在咖啡廳當中。參觀者可輕輕鬆鬆喝著咖啡看著陶藝，享受一次陶瓷咖啡之旅。
每款喵星村作品，均是獨一無二的全手造陶瓷，展覽品全部只有一件，並可供出售。另外為配合是次展出，創作單位特別手造少量咖啡杯及陶瓷產品，歡迎購買貨架上產品及預訂製作陶瓷，製作期約1個月。
而貓星村是一個讓疲憊靈魂歇息的地方，雖然村民們的外表古怪，但他們都十分善良。每位光臨的訪客，村民們會偷偷送上一顆星星放在他們的心裡，當人們疲倦時，這顆星星會照亮他們的路，給予力量。
「野田珈琲生豆專門店」推出的「咖啡發辦」2人席，向來深受歡迎，升級版本將加入更多世界知名咖啡，包括最高級別的夏威夷Extra Kona咖啡、巴拿馬藝伎咖啡及一豆難求的哥倫比亞熱帶風情雙重厭氧發酵咖啡豆等，咖啡莊園微縮影場景再度升級，在享受咖啡同時，讓琲迷沉浸在尤如懷石料理的景緻中，感受精品咖啡的風味。全新「咖啡發辦」增設1、3及4人席，為喜歡咖啡的您提供更貼心的選擇。
「咖啡發辦」座位有限，電話預約後需付訂金。每位顧客將由專業咖啡師帶領，享受3款不同的精品咖啡及一客蛋糕。價錢由$288至$568不等。電話訂座Whatsapp熱線：5218 6661