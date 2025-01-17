香港藝術︱呷精品咖啡 看喵星陶瓷 體驗匠人的精緻

野田珈琲一直保持著匠人精神，每一位咖啡師，都保持一顆平靜的心，沖製及焙煎每一杯精品咖啡。喵星村的藝術家Maysum和Lo Wong，他們燒製的陶瓷作品，必須經過精雕細琢，及時間才能完整地展現，精神與氣質都與野田珈琲不謀而合，因此選擇在這裡進行作品，把喵星村的快樂移師在咖啡廳當中。參觀者可輕輕鬆鬆喝著咖啡看著陶藝，享受一次陶瓷咖啡之旅。

每款喵星村作品，均是獨一無二的全手造陶瓷，展覽品全部只有一件，並可供出售。另外為配合是次展出，創作單位特別手造少量咖啡杯及陶瓷產品，歡迎購買貨架上產品及預訂製作陶瓷，製作期約1個月。