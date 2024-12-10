香港街巿推全新手機應用程式 夥拍順豐即日專人「餸」上門/低至半價買餸

「香港街市」推出全新手機應用程式 (APP)，用戶可透過手機「一按即買」生猛海鮮、新鮮肉類與蔬果，更夥拍順豐香港，即日由專人「餸」上門。「香港街市」更邀得張敬軒（軒仔）擔任代言人與「鬼馬歌后」朱咪咪拍攝全新廣告，並推一連串開戶及超筍優惠來迎接2025年，包括震撼價$25購買沙巴龍躉(約12-14兩)、日本王林蘋果(4個)或健康農場鵪鶉 (3隻)，而每星期更有WOW Deal優惠，一APP買盡又平又靚新鮮餸。

全新網上買餸平台及手機 APP 直送新鮮食材上門 「香港街市」自2013年成立以來，一直致力活化街市。由於香港人工作繁重，未必有時間每日親自到街巿選購新鮮食品，「香港街市」遂應巿民需要推出「香港街巿」App，更戰略性地夥拍了快遞物流服務綜合商順豐香港，再加上自身的街市網絡遍佈全港九新界，確保以最短時間將新鮮食材送到市民手上。

「香港街市」的全新網上買餸平台服務覆蓋逾九成住宅地區，全新手機應用程式，介面清晰、運作更流暢，無論生猛海鮮、新鮮肉類及蔬果，甚至五金用品，通通都可以透過「香港街市」APP輕鬆選購，買餸同時可以賺取積分。用戶只要於指定截單時間前下單，即日可以安排由專人送到府上。由即日起至2025年6月30日，全新會員即送迎新優惠包，可以$20加購鮑魚10隻 或 健康農場皇子雞一隻！另外更包括不同類別的電子優惠券，合共總值$500，更會在每星期推出超筍限定優惠！ 推廣期內3大震撼優惠，包括：