香港街市「海鮮祭」 $10任撈蜆/街市小廚神訓練班

香港街市一年一度的「海鮮祭」於今年 11 月回歸，今年活動包括：周末限定推廣活動$10 任撈蜆、「街市小廚神訓練班」以及「極鮮7日餐單」等，并有史雲生限定優惠同步登場，即睇以下活動及優惠詳情。

周末限定鮮味挑戰 於推廣期內，全線香港街市於逢周六及周日推出連串鮮味互動活動。市民只要於當日任何檔口消費，即可參加遊戲，包括 11 月 8、15、22 日限定的「$10 任撈蜆 30 秒挑戰」，以及 11 月 9、16、23 日推出多款撈蝦仁、魚丸及雞翼的超值挑戰，每日限量名額，先到先得。 此外，街市會員於海鮮檔即日消費滿 $100，更可獲贈史雲生清雞湯250ml一盒；於推廣期間，已綁定香港街市會員App之八達通於海鮮、鮮牛、冰鮮雞、冰鮮豬及凍肉五大類別商戶即日消費滿 $80，更可獲電子印花乙個，每日最多三個。

街市小廚神訓練班 「街市小廚神訓練班」亦於今年回歸，今年特別為 6 至 12 歲小朋友而設，讓他們穿上小圍裙，由專業導師帶領從認識食材開始，踏上一趟寓學於樂的小主廚成長旅程。課堂以三大章節循序展開，包括「海鮮知識小學堂」：導師將以生動方式介紹今節所用海鮮的特色、營養及挑選技巧，讓孩子建立對食材的基本認識。 在「小廚神動手做！」環節，小朋友會在導師與助教的協助下親手用史雲生清雞湯製作色香味俱全的海鮮料理，從切、拌、煮到裝盤，一步步體驗製作美食的滿足感。 最後會有「成果分享與頒獎禮」，讓每位小廚神與自己的作品影相留念，並將頒獲「街市小廚神」榮譽證書，為完成課程留下珍貴紀錄。小朋友完成作品後，可選擇把美食帶回家與家人分享，或即場品嚐自己親手炮製的成果，滿載成就感。 街市小廚神訓練班活動詳情 對像 6-12 歲小朋友 ( 歡迎家長陪同觀摩 ) 日期 11 月 15,16 日 & 22, 23 日 ( 周 六 、 日 ) 時間 下午 2:30 - 4:00 ( 共 90 分鐘 ) 地點 青衣市場 / 沙角市場 / 彩明 街市 / 香港街市 - 逸東邨 積分換領 1000 分 /$120 名額 每節 15-20 位小廚神 ( 名額有限，額滿即止 )

史雲生極鮮 7 日餐單 限定優惠同步登場 全新推出的「極鮮7日餐單」為忙碌家庭提供省時又健康的餐單指南，只需按餐單推薦，便可於香港街市一次過買齊作為湯底或調味的史雲生極鮮清雞湯、新鮮海產、蔬菜及肉類。 會員凡於街市消費滿$100並購買餐單，更可獲贈史雲生極鮮清雞湯250ml 乙盒。活動為期四星期，涵蓋全港 22 個香港街市，包括：天瑞街市、本灣市場（小西灣）、太和街市、啟業市場、良景市集、青衣市場（長發邨）、隆亨市集、寶達市場、竹園市場、慈雲山市場、廣源市場、恆安市場、沙角市場、啟田市場、頌富市場、祥華市場、華明市場、香港街市-逸東邨、葵盛東街市、寶林市場、啟鑽街市及彩明街市。

史雲生極鮮7日餐單 限定優惠同步登場