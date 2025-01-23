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生活
2025-01-23 13:00:00

香港街市12周年 $12專區入手食材/聯乘MOCHI MOCHI PANDA推限量精品

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香港街市12周年 $12專區入手食材/聯乘MOCHI MOCHI PANDA推限量精品

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香港街市踏入12周年，適逢新年，香港街市準備連串重頭賀年活動，即日起至126日推出限定$12專區，線上線下都可以優惠價錢入手新鮮食材，包括元貝、埃及橙、豬肉等。另更聯乘MOCHI MOCHI PANDA推出超可愛限量精品，即睇詳請。

MOCHI MOCHI PANDA限量精品

香港街市聯乘超人氣角色MOCHI MOCHI PANDA，推出多款獨家限定精品，包括可收納式購物袋、圍裙、餐具套裝、杯墊、野餐墊、迷你收納盒等等，每款都實用可愛。即日起至531日期間，香港街市會員可於香港街市會員APP以積分換領各精品。

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MOCHI MOCHI PANDA限量精品

「掟彩虹．迎新春」贏取豐富獎品

香港街市將於即日至125日，早上11時至下午6時於寶林市場舉行「掟彩虹．迎新春」遊戲活動，凡消費滿HK$100即可參與掟彩虹一次，每日上限5次，所有參加者均可免費獲贈MOCHI MOCHI PANDA揮春，更有機會贏取其他豐富獎品。

獎品包括：

一等獎 MOCHI MOCHI PANDA野餐墊或咕𠱸毛毯1

二等獎 金象香米2公斤1

三等獎 MOCHI MOCHI PANDA可收納式購物袋1

四等獎 飲品1

 

$12激抵優惠專區

即日起至2025年1月26日有期間限定「$12優惠專區」，每日早上11時正在指定的香港街市市場內，場內將廣播隨機公布一款優惠；香港街市Eshop亦同樣設有「$12優惠專區」。線上線下優惠產品均包括新鮮海鮮、新鮮肉類，蔬果及急凍食品等，優惠數量有限，售完即止。

香港街市市場$12優惠商品包括

商戶

商品

優惠價

順發蔬菜/ 1008

粟米

$12 / 4條 （原價$5/ 條）

鮮味蔬菜

菜心

$12 / 2斤 （原價$12/ 斤）

魚肉太太

細炸魚蛋

$12 / 半磅 （原價$19/ 半磅）

環球海產/ 黑鷹水產/ 寶達水產 

鳳紋貝蜆

$12 / 斤 （原價$25/ 斤）

肥仔記/ 榮記鮮果

埃及橙

$12 / 5個 （原價$20/ 5個）

Smartfood

急凍雞翼

$12 / 包 （原價$39/ 包）

香港街市Eshop $12優惠商品包括

商戶

商品

優惠價

環球海產 / 黑鷹水產

帶子

$12 / 2隻（原價$17 / 2隻）

環球海產 / 黑鷹水產

元貝 

$12 / 隻（原價$15 / 隻）

領鮮 / 建華農牧

新鮮免治豬肉

$12 / 半斤（原價$28 / 半斤）

肥仔記

埃及橙 (5個)

$12 / 份（原價$24 / 份）

U士多

津路烏龍茶900ML

$12 / 支（原價$20 / 支）

鮮味

白蘿蔔

$12 / 2條（原價$22 / 2條）

鮮味

青蘿蔔

$12 / 2條（原價$17 / 2條）

鮮味

生菜苗

$12 / 斤（原價$22 / 斤）
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