香港街市12周年 $12專區入手食材/聯乘MOCHI MOCHI PANDA推限量精品

香港街市踏入12周年，適逢新年，香港街市準備連串重頭賀年活動，即日起至1月26日推出限定$12專區，線上線下都可以優惠價錢入手新鮮食材，包括元貝、埃及橙、豬肉等。另更聯乘MOCHI MOCHI PANDA推出超可愛限量精品，即睇詳請。

香港街市聯乘超人氣角色MOCHI MOCHI PANDA，推出多款獨家限定精品，包括可收納式購物袋、圍裙、餐具套裝、杯墊、野餐墊、迷你收納盒等等，每款都實用可愛。即日起至5月31日期間，香港街市會員可於香港街市會員APP以積分換領各精品。

「掟彩虹．迎新春」贏取豐富獎品

香港街市將於即日至1月25日，早上11時至下午6時於寶林市場舉行「掟彩虹．迎新春」遊戲活動，凡消費滿HK$100即可參與掟彩虹一次，每日上限5次，所有參加者均可免費獲贈MOCHI MOCHI PANDA揮春，更有機會贏取其他豐富獎品。

獎品包括：

一等獎 MOCHI MOCHI PANDA野餐墊或咕𠱸毛毯1個

二等獎 金象香米2公斤1包

三等獎 MOCHI MOCHI PANDA可收納式購物袋1個

四等獎 飲品1罐

$12激抵優惠專區

即日起至2025年1月26日有期間限定「$12優惠專區」，每日早上11時正在指定的香港街市市場內，場內將廣播隨機公布一款優惠；香港街市Eshop亦同樣設有「$12優惠專區」。線上線下優惠產品均包括新鮮海鮮、新鮮肉類，蔬果及急凍食品等，優惠數量有限，售完即止。

香港街市市場$12優惠商品包括

商戶 商品 優惠價 ⁠順發蔬菜/ 1008 粟米 $12 / 4條 （原價$5/ 條） 鮮味蔬菜 菜心 $12 / 2斤 （原價$12/ 斤） 魚肉太太 細炸魚蛋 $12 / 半磅 （原價$19/ 半磅） 環球海產/ 黑鷹水產/ 寶達水產 鳳紋貝蜆 $12 / 斤 （原價$25/ 斤） 肥仔記/ 榮記鮮果 埃及橙 $12 / 5個 （原價$20/ 5個） Smartfood 急凍雞翼 $12 / 包 （原價$39/ 包）

香港街市Eshop $12優惠商品包括