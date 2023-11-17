香港製造｜少爺啤10周年推特別版啤酒 雙倍冷泡酒花經典淡愛爾/冷泡橡木拉格啤酒

香港精釀啤酒品牌少爺啤正式踏入10周年，品牌推出一系列全城慶祝活動，並推出限量版啤酒，包括雙倍冷泡酒花經典淡愛爾以及冷泡橡木拉格啤酒，將經典風味加倍昇華！另外亦和多間餐廳合作推出限定菜單，啤酒迷可以邊歎冰凍啤酒邊享受佳餚美食，舉杯慶賀少爺啤10周年！

香港精釀啤酒先驅少爺啤10周年

香港品牌少爺啤成立於 2013 年，在黃竹坑設立自家啤酒廠，從釀造到包裝一手包辦，同時注入港式風味和美學，在過去十年間已獲得不少本地美食家、知名酒店和前衛先驅賞識，歷年贏得無數獎項和國際殊榮，成功在國際啤酒界打響名堂，成為亞洲手工啤的代表品牌之一。產品系列於大型超市和便利店有售，包括細膩平衡的經典淡愛爾、口味清爽的拉格啤酒、口感順滑而瀰漫朱古力醇香的少爺墨啤和充滿澎湃啤酒花風味的1842 港島 IPA。