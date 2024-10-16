香港製造｜怎才算一杯好奶茶？港式奶茶的起源/品奶茶四步曲 (有片)

食一羹火腿通，咬一口烘底多士，再呷上一口香滑濃的奶茶，可以說是最港式的早上了。雖然奶茶早已成為港人生活的一部分，可現在想在茶餐廳找到一杯好飲的奶茶都不是易事。有時不是太苦，便是如水般稀稀的，往往都要看水吧師傅的心情。所以近年市面上開始出現樽裝奶茶的風潮，應是不少消費者都貪其質素穩定，且可隨時隨地品嘗港式味道的原因吧。

港式奶茶的起源 說起奶茶，就要由殖民地時代說起，當時英國人將下午茶文化帶來香港。每日3點後，他們便會慢慢吃件蛋糕再配上一杯英式奶茶。而一班香港人看見，亦有樣學樣那樣去享受下午茶。可是因為英國人用的是貴價的大吉嶺紅茶，香港人見此就將一些平價的紅茶混合，並多次煲製，令茶味更濃，沖出自己的版本。到了二戰之後，中國內戰爆發，香港人口急增。政府為了增加飲食及就業需求，於是發放了大量排檔牌照。而這一些排檔亦用奶茶作招徠，為當時的勞動階層帶來了物美價廉的醒神能量飲品。

品奶茶四步曲 然而作為每個香港人都一定會飲過的奶茶，究竟應該要怎樣去品嘗呢？師父好茶的創辦人之一Gina便透露：「其實品奶茶有四個步驟：望、搖、聞、品。一杯好的奶茶：望上去時，色澤需呈金黃色，且表面光滑。搖的時候要像紅酒般有少許掛杯，以判斷奶茶是否夠厚身。加上港式奶茶要多次煲製，去除茶葉的草青味，故聞下去時應只有茶香，品時便應是甘香幼滑，才算得上一杯好的奶茶。」

望創港人經濟圈 看Gina年紀輕輕，沖起奶茶來卻駕輕就熟。問及她為何會選擇奶茶去做一個港產品牌時，她說：「因為奶茶就是香港文化的代表，每個遊客來都會接觸到的一個文化，所以我想將這個文化推廣出去。」2020年創立的品牌，已經歷三年疫情，過程的艱辛可想而之，她卻表示自己沒有後悔過：「好多人都說現在做香港品牌真的好傻，但我們就想憑着這份傻勁去創岀屬於港人的經濟圈。」所以師父好茶的生產線，由設計到運輸都聘請香港本地員工。「雖然成本係會貴好多，但我始終相信香港製造的精神。」Gina笑著說。