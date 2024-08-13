香港製造｜百年土炮余均益 辣出港滋味

百年古方 1922年，第一代創辦人余兆基先生將自己童年時在廣東順德甘竹灘所學的辣椒醬帶來香港，但由於當時交通不便，他便挑著竹籃從西營盤走到灣仔，再走到去銅鑼灣，一樽一樽辣椒醬地賣，余均益的味道亦慢慢打出名堂。後來1950年余兆基先生於西營盤第三街開店，朋友為他提字「均匀調味成佳品，益食何須用美腴」這款對聯亦成為品牌的名字來源。直到現在第三代余啟超Antony接手，他仍是堅持以古法古方製作。

香港製造 白醋、番薯、辣椒、鹽、糖、花生油、白蒜，看似簡單的7種材料，卻比起坊間其他品牌貴出大半有多，問及因由，Antony只說：「我們的辣椒醬需要時間去製造，因為不想加入防腐劑和添加劑，所以每次只能生產少量，加上在香港製造亦比較好監察品質。雖然成本亦會隨之上升，但對我們來說品質是重要的。」余均益在香港辣出名堂，百年不將生產線北移，亦是Antony對作為香港製造的一份堅持。

品質保證 這份堅持亦化身成不少食客的信任，甚至有老饕說看一間餐廳質素如何，就要看它們是否有一支余均益的辣椒醬看門口。百年老店太平館、米芝蓮一星的何洪記、必比登推薦的大圍小館，上網隨便一找都是有口碑的食店。畢竟余均益的定價較一般的辣椒醬高，若不是對食物質素有追求的餐廳，又哪會捨得用一支過百元的辣椒醬呢？而Antony對此也只是笑言：「不敢當，只是大家對味道有相同的堅持，亦很幸運得他們欣賞。」

無懼創新 Antony不同於第二代父親的做法，他願意和不同品牌合作，以港式辣味和不同的文化創出新滋味。他向我們分享其實余均益和日式拉麵、意粉，甚至是薄餅的味道其實十分合拍。過往亦有和洲際酒店及本地啤酒廠合作，推出以余均益辣椒醬製作的調酒和手工啤。現在亦有一些西餐廳會以余均益辣椒醬入饌作招徠，例如九龍城的意式餐廳Mama Mia，它們的余均益水牛城雞翼頗受街坊歡迎。Antony：「我並不抗拒有新的元素加入，也有想過開一間餐廳，但未來是未知數，只能先做好自己。」