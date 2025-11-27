香港設計中心BODW In the City 2025 CurioCity主題 在好奇中尋找城市設計

由香港設計中心主辦的設計營商周（BODW）是亞洲首屈一指的國際年度盛事，自去年開始走入城市，舉辦BODW In the City。因應坊間反應熱烈，今年BODW In the City 2025再度回歸，於2025年11月24日至12月7日舉行為期兩周、超過30場主題活動，將設計再度帶進城市，與生活融為一體。 期待BODW In the City提高香港設計價值 香港設計中心業務發展及項目總監胡燦森（Roger）指BODW擔任一個橋樑的角色，撮合香港設計師與香港及國際品牌之間的合作。「BODW In the City 2025今年是第二年舉行，仍算是個新品牌。正值我們搬到深水埗新基地，邀請不同的單位重新認識我們的業務發展，同時了解BODW In the City的背景和運作。目前我們正努力令大眾對這品牌的認知，能提高香港設計價值。」Roger說。

電車感受香港設計思維的演變 令人注目的項目有「電車之旅：城市中的電影色調」展覽、導賞兼藝術裝置，參加者能在電車旅程上，感受香港設計思維，同時回溯香港歲月情懷。路上走過《花樣年華》、《胭脂扣》、《無間道》、《月滿軒尼詩》、《狂舞派》和《十二夜》等等場景、配合電影劇照，以及由設計師佈置相應的布飾，幻化成獨有的光譜和城市氣氛。 「今次BODW In the City再度揀選電車是因為去年反應很好，加上電車是香港標誌和代表之一。香港的交通配套很好，我們作為設計與生活之間橋樑，電車只是一個切入點而不是一個終點，將來說不定還會有輕鐵、地鐵等合作單位呢！我們很期待將來與更多單位的合作機會，希望項目一年比一年多。」Roger表示。 至於在電車項目中以香港電影做主線，Roger表示：「由以前的李小龍、Susie Wong，一些香港電影能令外國人引起對香港的好奇心；同時，電車沿路其實有很多香港電影足跡，例如《烈火戰車》、《月滿軒尼詩》等，都記載香港的情懷和特色，透過電車旅程和曾看過的電影，大家能看到香港城市設計思維的演變。」Roger認為這正好展現出設計和城市間密不可分的關係。「在我們眼中，設計能在生活中不同層面出現，BODW In the City正是想透過CurioCity主題，以有趣方式展現更多設計面向，即使細微的設計亦能影響人們生活的點滴。」

採用特別布材營造沉浸式視覺 作為今次電車之旅特別裝置的設計者，HIR 建築設計室創辦人 Howard 與 Irene 則特別提到箇中的構思和想法。「電車是一種速度較慢的交通工具，容許人們坐在電車上慢慢探索城市；香港不少電影也有跟電車相關的場景，如《無間道》、《胭脂扣》、《阿飛正傳》等，電影中的燈光色調都令人難忘，是以我們將電車內部分成十個不同區域，設計了十個不同的漸變色調，座位中放置電影對白，讓乘客能在電車上，都能不依靠AI以新視角細味城市與港產片電影交匯的時空。」Hoawrd說。 設計團隊更特意選來一款非常輕身兼半透明的布，當電車行駛時能隨風輕飄。Iris說：「我們在電車內外包括座位等用上不同顏色和物料來營造感覺，希望讓人沉浸在不同氛圍中。」Howard更期待，大家看到不同顏色布料重叠再加上陽光照射，能帶來更深刻的感官體驗。Iris更指：「值得一提是，昔日電車車頭目的地顯示牌，其實是寫在布料上，再用人手攪動轉換目的地名字。這也是我們用布來佈置的一個特別原因，作為新舊呼應。」 透過BODW In the City這次的特別電車之旅，讓現代的設計讓人重新回味這些舊日的香江的歲月。