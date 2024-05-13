香港迪士尼樂園主題跑10K Weekend 2024 首次跑入魔雪奇緣世界！內附報名日期/費用/組別/選手包

迪士尼主題跑2024｜各位迪士尼粉絲注意！「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 – AIA Vitality 健康程式全力支持」跑步盛事即將來臨。今年參賽者可跑遍多個主題園區，更將會首次跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區，小朋友亦可以參加，即睇內文詳情！
全城期待的奇妙跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 – AIA Vitality 健康程式全力支持」將於2024年11月2至3日在香港迪士尼樂園度假區開跑。
踏上香港迪士尼樂園度假區的奇妙賽道，大小跑手可以穿梭不同園區，更可以在米奇與好友、Duffy與好友、皇室姐妹安娜與愛莎、漫威超級英雄以及更多迪士尼朋友的打氣下完成賽事。今年更將會首次跑入魔雪奇緣世界，邊跑邊欣賞阿德爾王國的北歐風情，沿途更有阿德爾居民現身為跑手打氣，讓跑手投入前所未有的魔法體驗！
Marvel 超級英雄 10 公里跑
這是專為未來英雄而設的賽事，讓跑手激發自己無限潛能！跑步時記得展示你最型的跑姿，向 Marvel 超級英雄致敬，隨時迎接超級英雄的驚 喜現身。
彼思好友 5 公里跑
彼思好友將在賽道旁為你打氣，讓跑手的每一步都能感受到友誼力量，與最愛的彼思好友開展一場充滿樂趣的跑步旅程！
全新「魔雪奇緣探索家 3 公里跑」
一家大小的跑手將會被皇室姐妹安娜與愛莎，以及阿德爾居民的熱情所包圍，邊跑邊體驗前所未有的冰雪魔法！記得收藏全新魔雪奇緣主題跑手包，將冰雪魔法延續至家中！
Duffy 與好友 3 公里跑
和閨蜜好友一同加入「Duffy 與 好友 3 公里跑」，互相見證友誼步伐，和 Duffy 與好友踏上一趟窩心的跑步之旅。
米奇與好友兒童跑
精力無窮的小小跑手們亦可參與兒童跑，於專為小朋友精心設計的跑道及特設遊樂區，和米奇與好友體驗跑步的樂趣，一家大小齊齊置身於迪士尼魔法之中！
迪士尼主題跑2024 報名日期／費用／開跑日期
香港迪士尼樂園度假區將稍後公佈更多有關報名的詳情，各大小跑手請密切留意，並做好賽前準備，挑選好一身充滿迪士尼特色的裝束，於 11 月 2 日至 3 日齊齊加入香港迪士尼樂園 10K Weekend，體驗獨一無二的跑步派對！
迪士尼主題跑2024 主題選手包／主題獎牌
香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 將有一系列不同迪士尼故事主題、適合不同年齡的跑步賽事，滿足喜愛迪士尼的大小賓客！成功報名的跑手將獲得賽事主題跑手包，包含印有迪士尼主題圖案的 T 恤、運動護腕等，在完成賽事後更可在終點獲得極具收藏價值的主題獎牌．