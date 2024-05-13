香港迪士尼樂園主題跑10K Weekend 2024 首次跑入魔雪奇緣世界！內附報名日期/費用/組別/選手包

迪士尼主題跑2024｜各位迪士尼粉絲注意！「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 – AIA Vitality 健康程式全力支持」跑步盛事即將來臨。今年參賽者可跑遍多個主題園區，更將會首次跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區，小朋友亦可以參加，即睇內文詳情！

全城期待的奇妙跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2024 – AIA Vitality 健康程式全力支持」將於2024年11月2至3日在香港迪士尼樂園度假區開跑。

踏上香港迪士尼樂園度假區的奇妙賽道，大小跑手可以穿梭不同園區，更可以在米奇與好友、Duffy與好友、皇室姐妹安娜與愛莎、漫威超級英雄以及更多迪士尼朋友的打氣下完成賽事。今年更將會首次跑入魔雪奇緣世界，邊跑邊欣賞阿德爾王國的北歐風情，沿途更有阿德爾居民現身為跑手打氣，讓跑手投入前所未有的魔法體驗！

Marvel 超級英雄 10 公里跑

這是專為未來英雄而設的賽事，讓跑手激發自己無限潛能！跑步時記得展示你最型的跑姿，向 Marvel 超級英雄致敬，隨時迎接超級英雄的驚 喜現身。