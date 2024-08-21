香港迪士尼萬聖節搶先睇！「快樂組團」門票優惠低至8折 Duffy與好友/惡人大宅舞會/商品/美食

香港迪士尼率先公布今年萬聖節活動，「Disney Halloween Time」將於9月13日至10月31日矚目回歸！今年除了多項萬聖節必玩重頭戲、傳統Trick-or-treat 活動外，一系列全新怪誕新奇的萬聖節主題商品、限定美食等亦將陸續登場。另外香港迪士尼由即日起推出香港居民專享「快樂組團」門票優惠，多人同行可享一日門票低至8折優惠，不論是一家大小或是和三五知己入園都啱用！

香港迪士尼萬聖節期間限定角色造型登場 每年萬聖節，人氣角色米奇與好友、Duffy與好友都會換上超萌萬聖節主題服飾與大家見面。而今年迪士尼故事的主角與惡人們將首次成對現身，包括各華特迪士尼動畫製作室的經典角色，邪惡皇后及白雪公主、黑魔后及睡公主、紅心皇后及愛麗絲和Marvel的洛基及雷神等，粉絲們到時一定要去捧場。

香港迪士尼萬聖節必玩重頭戲 由時尚女魔頭庫伊拉舉辦的惡人大宅舞會將強勢回歸，率領邪惡皇后、紅心皇后與凱帝斯和賓客大玩特玩，場內有各式各樣以迪士尼惡人為主題的打卡藝術裝置，如立體投影、聲光效果等，讓大家投入派對氣氛之中。另外歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」也會載譽歸來，表演相當精彩，大家切勿錯過！在「米奇Halloween玩轉大街派對」開始前，灰姑娘後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜率先於美國小鎮大街登場，炒熱現場氣氛，一於把握合照機會。

香港迪士尼萬聖節美食＋商品 南瓜王阿Jack 今年同樣於河景餐廳包場宴客，炮製阿 Jack 怪誕大餐。享用可無限添加的主菜，同時更可見到阿 Jack、莎莉和 Oogie Boogie，怪誕城村民也將於餐廳驚喜現身，與大家一同吃喝玩樂。賓客可於8月30日起到香港迪士尼官網預訂，投入詭魅氣氛。度假區酒店更設有一系列萬聖節主題精彩活動，包括手作班、扭氣球教學、萬聖節星空野餐等。預訂房間時，更可加購米奇與好友萬聖節周邊商品。多款迪士尼惡人、米奇與好友、Duffy與好友、《怪誕城之夜》等主題服裝、頭箍、飾物等現已陸續登場，迪士尼粉絲必搶！

「快樂組團」門票優惠 香港居民專享「快樂組團」門票優惠。即日至2024年12月18日期間入園，3人同行可享一日門票85折優惠，4人同行可享一日門票8折優惠！想玩得更盡興，別錯過「惡人舞動迪士尼」指定場次或惡人大宅舞會之「迪士尼尊享卡」，尊享優先入場。