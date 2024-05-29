香港迪士尼6月慶祝唐老鴨誕生90周年 生日派對/特色主題美食+商品 限時現身大街巡遊

迪士尼經典角色唐老鴨一向人氣十足，香港迪士尼樂園將於6月9日至7月7日期間舉行一連串唐老鴨90周年派對慶祝活動，首日更會呈獻當天限定的「唐老鴨90周年慶祝派對」。當然少不了各種限定美食及商品，唐老鴨更會以不同造型於樂園裡出現。即睇詳情！

適逢唐老鴨的90周年大日子，由6月9日至7 月7日期間，唐老鴨將穿梭於不同主題園區及酒店，以多個驚喜造型跟大家見面，包括以狩獵者打扮乘坐木筏橫越探險河，又會化身冒險家驚喜現身於「森林河流之旅」附近與粉絲互動，等你集齊合照！ 於6月9日生日正日，樂園更特別呈獻生日限定「唐老鴨90周年慶祝派對」，米奇老鼠、米妮老鼠、黛絲等迪士尼朋友將齊齊登上奇妙夢想城堡舞台，輪流為唐老鴨送上心意。

此外，美國小鎮大街更會舉辦「唐老鴨生日大街舞步」，當小鎮廣場響起歡樂的音樂，唐老鴨會請粉絲尾隨其後，學習獨特鴨式舞步，扭扭腰、擺擺尾，環繞小鎮廣場巡遊留影。

唐老鴨生日大街舞步

唐老鴨主題時尚單品 香港迪士尼推出多款全新唐老鴨主題商品，當中包括粉絲必搶系列，由樂園與日本人氣潮牌FDMTL獨家推出唐老鴨主題的時尚精品，將藍染（Indigo）與襤褸（Boro）等傳統日本技藝，巧妙融入唐老鴨的經典形象之中，為其深入民心的藍調賦予嶄新演繹。從外套、襯衫、T恤、手提袋、斜孭袋等，讓粉絲將唐老鴨型格穿搭上身。另有唐老鴨90周年紀念主題系列，從經典動畫場景襯衫、藍白水手T恤、經典貝雷帽、精緻配飾等，讓你輕鬆配出唐老鴨主題造型。所有商品將於 2024年6月1日起陸續於香港迪士尼樂園正式發售。

唐老鴨特色主題美食 此外，樂園亦同步推出全新限定唐老鴨主題美食及特色甜點。全部啟發自唐老鴨造型而創作，包括唐老鴨及黛絲的造型雪條，以及咖啡雲石蛋糕配芝士忌廉及菠蘿白朱古力撻，以唐老鴨標誌性的藍帽子、可愛翹臀、紅煲呔及黃鴨掌趣緻呈現。

於指定期間入住迪士尼好萊塢酒店的住客，將可參與主題手工藝體驗，親手製作唐老鴨與黛絲專屬襟章或精美毛巾。粉絲們不妨加購「唐老鴨生日慶祝房間驚喜禮」，收獲唐老鴨90周年主題水杯、毛公仔、頭箍、匙扣等珍藏。