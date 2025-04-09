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生活
2025-04-09 15:00:00

香港迪士尼Marvel超級英雄匯 全新無人機圖案表演+主題美食紀念品 美國隊長Sam Wilson現身

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香港迪士尼Marvel超級英雄匯 全新無人機圖案表演+主題美食紀念品 美國隊長Sam Wilson現身
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各位Marvel粉絲有福了！迪士尼將於416日至61日期間，為夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」注入新元素，將以全新圖案配合特效為觀眾帶來震撼刺激的表演。另外，新登場的美國隊長Sam Wilson將現身園區，與粉絲互動。樂園同時推出多款主題精品及餐飲，Marvel粉絲絕對要入手！

迪士尼夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」注入新元素！

迪士尼夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」注入新元素！

夜間無人機表演設新圖案

香港迪士尼為「Marvel超級英雄匯」加入新元素，讓訪客沉浸於Marvel世界之中。矚目的夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」將加入新角色紅女巫，觀眾將會觀賞鐵甲奇俠、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、奇異博士與新任美國隊長Sam Wilson共同抵抗黑化了的紅女巫。

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夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」將加入新角色紅女巫。 鐵甲奇俠、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、奇異博士與新任美國隊長Sam Wilson共同抵抗黑化了的紅女巫。

新美國隊長現身

如果是新登場美國隊長Sam Wilson的粉絲，記得到入園後到明日世界舞台與他近距離互動拍照，留下難忘回憶。

新登場美國隊長Sam Wilson

新登場美國隊長Sam Wilson

Marvel主題美食及精品

迪士尼同時推出多款主題美食及精品。火箭餐廳新推出的美國隊長芝士牛肉漢堡，和以雷神戰鎚作靈感的檸檬杯子蛋糕，絕對是Marvel粉絲必試美食！入園又怎少得各種精美的紀念品，粉絲不妨入手香港迪士尼限定的Marvel T恤及集齊全套6隻香港迪士尼限定的全新Hot Toys Cosbi彈簧搖頭鎖匙扣，讓Marvel每天陪伴自己。

香港迪士尼樂園限定 Hot Toys Cosbi 鎖匙扣盲盒 (一套六款) Marvel 珍藏幣 美國隊長芝士牛肉漢堡套餐 多元集結 雷神戰鎚紅桑子檸檬杯子蛋糕及樹人星球

即日起至731日，香港居民可以港幣859元專享「雙重暢玩」優惠，入園兩次，體驗期間限定節慶活動及20周年慶典！

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