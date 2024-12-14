香港郵政「喜迎大熊貓」5大慶祝活動：與成都熊貓郵局聯乘推「大熊貓郵差」/主題郵局/紀念印

由中央贈送的一對大熊貓「安安」和「可可」，日前正式與公眾見面，掀起熊貓熱潮！為慶祝這個特別日子，香港郵政宣布由即日起舉行「喜迎大熊貓」連環五響炮，除了以「喜迎大熊貓」為題的郵票小型張及相關郵品，更有「大熊貓郵差」產品、主題郵局及紀念印等，一眾「熊貓」粉絲不要錯過了！

九龍灣郵政局大熊貓主題裝飾

香港郵政「喜迎大熊貓」｜郵票小型張及相關郵品 香港郵政以「喜迎大熊貓」為題的郵票小型張及相關郵品於今日起正式在各郵政局及「郵購網」發售，而郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。各郵政局於今日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

香港郵政「喜迎大熊貓」｜成都熊貓郵局聯乘「大熊貓郵差」 一系列以大熊貓為主題的精品，亦會於由即日起在香港郵政網上購物坊「郵購網」，以及3間指定郵政局（包括郵政總局郵趣廊、尖沙咀郵政局及九龍灣郵政局）發售，當中包括與成都熊貓郵局聯乘的「大熊貓郵差」產品。

香港郵政「喜迎大熊貓」｜ 3 間郵政局化身主題郵局 為配合大熊貓主題，上述3間郵政局及香港郵政大樓的郵政廣場亦化身成大熊貓主題郵局，歡迎大眾前往「打卡」。 香港郵政「喜迎大熊貓」｜展出大熊貓郵郵品系列 位於香港郵政大樓內的郵展廊，亦會展出香港郵政以大熊貓為主題發行的郵票及郵品系列。

香港郵政「喜迎大熊貓」｜紀念印 此外，香港郵政在指定郵政局提供「喜迎大熊貓」紀念印，包括香港仔郵政局、郵政總局、沙田中央郵政局、屯門中央郵政局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、九龍灣郵政局和香港郵政大樓郵展廊以供市民蓋印留念。