香港電台第五台《是日快樂》 引領聽眾尋找快樂

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五10am、4pm、10:30pm播出，由主持米哈每日以一分鐘，與聽眾尋找快樂的方法。聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(六)：提早半小時起身
每朝早上，你也是「趕頭趕命」的起身梳洗，然後匆匆忙忙上班去嗎？其實，比平常早半小時起床，可以讓你的一天的開始，開始得更加美好。
在這個早起了的30分鐘，你可以好好吃一頓早餐、慢慢喝完一杯咖啡；你也可以閱讀想看很久的書籍，或者到街上散散步；你甚至可以早半小時上班，避開上班的高峰期，感受相對縱容一點的車廂空間。
匆忙，會產生焦慮。早半小時起床，就有多半小時的緩衝時間，緩衝我們的匆忙，舒緩我們的焦慮。當然，早半小時起床，不等於少了半小時的睡眠。所以，從今晚開始，試一試早半小時上床入眠吧！
快樂秘笈(七)：寫一張「挑戰自己」清單
英國藝術家大衛．史瑞格里(David Shrigley）有一個工作習慣，他會親手畫一張有50件事項的待辦清單，讓自己每次回到工作室，都可以不用煩惱要做什麼，直接跟著清單去工作或創作。
史瑞格里說：「這些年來我學到一件很簡單的事，就是要有個起始點。只要有一個起始點，事情似乎就水到渠成」。
那麼，我們也可以嘗試寫一張「挑戰自己」的待辦清單，列出自己想在人生中達成的事項或挑戰，例如學習一個新語言、每天做30分鐘運動、去一趟極地旅行等等，然後一一跟着去做。
「只要有一個起始點，事情似乎就水到渠成」，工作如此，生命亦然。
快樂秘笈(八)：找一條不同於以往的路線
你有試過以下的情況嗎？有一天，你起床梳洗，然後在下一個意識，你已經到達了公司。換言之，整個出門口上班的過程，你都進入了自動導航模式，自動走進電梯，自動走向巴士站，自動從下車處走回公司。
自動導航，源於同一條路線。自動導航，省力，同一條路線，安全。但有時，找一條不同於以往的路線上班、下班、回家，又可能讓我們遇見一些新鮮、新奇事，讓我們見到生活更多的可能、趣味。
不如，今日下班，你試一試？試一條不同於以往的回家路線。
快樂秘笈(九)：清潔你的桌面，或家中一個小角落
不少心理學與神經科學研究顯示，太過雜亂的環境會削弱人們的專注力與創造力，而身處在混亂、失序的環境越長，我們大腦分泌的皮質醇(cortisol)，即壓力荷爾蒙便會越高。
因此，想生活快樂一點的第一步，可以踏實地從清潔你眼前的桌面，或者家中一個小角落開始。扔走不必要的東西，整理雜亂無章的物件，收拾出一個潔淨的環境，同時，收拾出一副好心情。
快樂秘笈(十)：吃一件新鮮出爐的食物
食得是福，食到熱辣辣的新鮮食物，就更有福了。天寒地凍，如果可以食到一件剛剛出爐的蛋撻、剛剛蒸好的小籠包，或者一碗香噴噴的熱湯，你說這是多麼幸福呢？
熱辣辣的新鮮食物，可以增加我們的食慾，提升我們的味覺，更可以豐富我們的幸福感。今朝當你經過附近麵包店的時候，不妨問一問店長：「你們的新鮮麵包幾點出爐呢？」較準時間，去買一件新鮮出爐的食物，讓你自己休息一下，也讓你肚子溫暖一下。