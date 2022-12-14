香港電台第五台《是日快樂》 引領聽眾尋找快樂

香港電台第 五 台節目《 是日快樂 》 逢星期一至五 10am 、 4pm 、 10:30pm 播出 ， 由 主持米哈每日以一 分鐘，與聽眾尋找快樂的方法。聲音導航及撰文： 米哈 收聽節目：https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103

快樂秘 笈( 六 ) ：提早半小時起身 每朝早上，你也是「趕頭趕命」的起身梳洗，然後匆匆忙忙上班去嗎？其實，比平常早半小時起床，可以讓你的一天的開始，開始得更加美好。 在這個早起了的30分鐘，你可以好好吃一頓早餐、慢慢喝完一杯咖啡；你也可以閱讀想看很久的書籍，或者到街上散散步；你甚至可以早半小時上班，避開上班的高峰期，感受相對縱容一點的車廂空間。 匆忙，會產生焦慮。早半小時起床，就有多半小時的緩衝時間，緩衝我們的匆忙，舒緩我們的焦慮。當然，早半小時起床，不等於少了半小時的睡眠。所以，從今晚開始，試一試早半小時上床入眠吧！

快樂秘笈( 七 ) ：寫一張「挑戰自己」清單 英國藝術家大衛．史瑞格里(David Shrigley）有一個工作習慣，他會親手畫一張有50件事項的待辦清單，讓自己每次回到工作室，都可以不用煩惱要做什麼，直接跟著清單去工作或創作。 史瑞格里說：「這些年來我學到一件很簡單的事，就是要有個起始點。只要有一個起始點，事情似乎就水到渠成」。 那麼，我們也可以嘗試寫一張「挑戰自己」的待辦清單，列出自己想在人生中達成的事項或挑戰，例如學習一個新語言、每天做30分鐘運動、去一趟極地旅行等等，然後一一跟着去做。 「只要有一個起始點，事情似乎就水到渠成」，工作如此，生命亦然。

快樂秘笈( 八 ) ：找一條不同於以往的路線 你有試過以下的情況嗎？有一天，你起床梳洗，然後在下一個意識，你已經到達了公司。換言之，整個出門口上班的過程，你都進入了自動導航模式，自動走進電梯，自動走向巴士站，自動從下車處走回公司。 自動導航，源於同一條路線。自動導航，省力，同一條路線，安全。但有時，找一條不同於以往的路線上班、下班、回家，又可能讓我們遇見一些新鮮、新奇事，讓我們見到生活更多的可能、趣味。 不如，今日下班，你試一試？試一條不同於以往的回家路線。

快樂秘笈( 九 ) ：清潔你的桌面，或家中一個小角落 不少心理學與神經科學研究顯示，太過雜亂的環境會削弱人們的專注力與創造力，而身處在混亂、失序的環境越長，我們大腦分泌的皮質醇(cortisol)，即壓力荷爾蒙便會越高。 因此，想生活快樂一點的第一步，可以踏實地從清潔你眼前的桌面，或者家中一個小角落開始。扔走不必要的東西，整理雜亂無章的物件，收拾出一個潔淨的環境，同時，收拾出一副好心情。