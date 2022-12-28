香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第四回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五10am、4pm、10:30pm播出，由主持米哈每日以一分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(十六)：聯絡一位沒怎樣聯絡，甚至絕了交的朋友
人際關係是玄妙的。有些人，跟我們話不投機半句多，卻一直沒有離開過我們的生活圈，他們可能是家人、同事，甚至有時候，是敵人，或者是對我們有惡意的人。
但有些人，他們曾經是親密的朋友、可靠的伙伴，卻因為一件小事情，又甚至是無緣無故，最終漸行漸遠，從此不相往來。說到這裡，你有想起哪誰嗎？
我們不必強求重修舊好，但可以的話，不妨聯絡一下這位昔日的好友，懷著沒有期望的心情，打一個招呼，問候一句：你還好嗎？
快樂秘笈(十七)：削鉛筆
快樂，可以十分純粹，十分簡單，簡單到削鉛筆也可以是一種快樂。
還記得嗎？小時候，我們會用一個像小盒子的鉛筆刨削顏色筆，慢慢地刨，仔細地刨，務求刨出愈長愈好的波浪形筆碎。然後，我們會打開那一個透明的蓋子，比較筆碎的長度，而那波浪的邊上往往帶有顏色，放在一起，像一道彩虹。
還有那一種有手柄的削鉛筆機。我們放入鉛筆，然後扭動手柄，削出的筆碎像即食麵一般的彎彎曲曲。筆碎積存久了，打開蓋拿出來，便是一個正立方體的即食麵筆碎。
快樂秘笈(十八)：坐言起行/倒數5、4、3、2、1，去做
拖延，會造成焦慮，而焦慮，會阻礙我們快樂。解決拖延症的惟一方法，便是坐言起行。當然，你一定會質疑：既然我說自己有拖延症，又怎樣做到坐言起行呢？那麼，你有聽過「5秒法則」嗎？
作者梅爾．羅賓斯，在一個晚上，無意間見到電視播放美國太空總署火箭升空的片段。羅賓斯看著電視，「火箭準備升空，倒數5、4、3、2、1 」。
這個「倒數5秒」的畫面震撼了她，亦令她明白到任何行動都是從「倒數5秒」開始。原來，倒數五秒，是一種心理暗示，真的可以帶領我們坐言起行。
不相信的話，不如你親身試試？
快樂秘笈(十九)：吃兒時喜愛的小食
法國意識流作家普魯斯特，在經典著作《追憶似水年華》中，細膩地描寫主角咬下小蛋糕瑪德蓮的時候，瑪德蓮的味道勾起了舊日的記憶，他寫道：「在那口混著蛋糕碎屑的茶水碰觸我味蕾的瞬間，我渾身一顫，專注地感受那一刻在我身上發生的奇妙變化……驟然間，記憶一湧而上。」
味覺是一部時光機，可以𣊬間將我們帶到過去的時光。當我們吃到小時候喜愛的一款夾心餅、硬糖，或者米餅的時候，童年的感覺與回憶隨即回來，一刻將我們拉到過去。你還想念那一個時候的自己嗎？
快樂秘笈(二十)：到郊外野餐
英國肯特大學杜雷爾保育與生態研究所(DICE)的一項最新研究指出，在大自然中體驗的氣味，可以使人們感到放鬆、快樂和健康。當我們在郊外野餐時，大自然的氣味會增加我們與同行者相聚的幸福感。
另外，研究指出，大自然氣味的幸福感通常與人們的回憶，以及特定的自然生態過程有關，例如當我們曾經在秋天散步拍拖，那落葉腐爛的氣味便會勾起我們那一種戀愛的感覺。
因此，當我們有意識地在大自然創造更多的美好時光，大自然的氣味帶來的幸福感將會愈來愈多。