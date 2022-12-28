香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第四回)

快樂秘 笈( 十六 ) ：聯絡一位沒怎樣聯絡，甚至絕了交的朋友 人際關係是玄妙的。有些人，跟我們話不投機半句多，卻一直沒有離開過我們的生活圈，他們可能是家人、同事，甚至有時候，是敵人，或者是對我們有惡意的人。 但有些人，他們曾經是親密的朋友、可靠的伙伴，卻因為一件小事情，又甚至是無緣無故，最終漸行漸遠，從此不相往來。說到這裡，你有想起哪誰嗎？ 我們不必強求重修舊好，但可以的話，不妨聯絡一下這位昔日的好友，懷著沒有期望的心情，打一個招呼，問候一句：你還好嗎？

快樂秘笈( 十七 ) ：削鉛筆 快樂，可以十分純粹，十分簡單，簡單到削鉛筆也可以是一種快樂。 還記得嗎？小時候，我們會用一個像小盒子的鉛筆刨削顏色筆，慢慢地刨，仔細地刨，務求刨出愈長愈好的波浪形筆碎。然後，我們會打開那一個透明的蓋子，比較筆碎的長度，而那波浪的邊上往往帶有顏色，放在一起，像一道彩虹。 還有那一種有手柄的削鉛筆機。我們放入鉛筆，然後扭動手柄，削出的筆碎像即食麵一般的彎彎曲曲。筆碎積存久了，打開蓋拿出來，便是一個正立方體的即食麵筆碎。

快樂秘笈( 十八 ) ：坐言起行/倒數5、4、3、2、1，去做 拖延，會造成焦慮，而焦慮，會阻礙我們快樂。解決拖延症的惟一方法，便是坐言起行。當然，你一定會質疑：既然我說自己有拖延症，又怎樣做到坐言起行呢？那麼，你有聽過「5秒法則」嗎？ 作者梅爾．羅賓斯，在一個晚上，無意間見到電視播放美國太空總署火箭升空的片段。羅賓斯看著電視，「火箭準備升空，倒數5、4、3、2、1 」。 這個「倒數5秒」的畫面震撼了她，亦令她明白到任何行動都是從「倒數5秒」開始。原來，倒數五秒，是一種心理暗示，真的可以帶領我們坐言起行。 不相信的話，不如你親身試試？

快樂秘笈( 十九 ) ：吃兒時喜愛的小食 法國意識流作家普魯斯特，在經典著作《追憶似水年華》中，細膩地描寫主角咬下小蛋糕瑪德蓮的時候，瑪德蓮的味道勾起了舊日的記憶，他寫道：「在那口混著蛋糕碎屑的茶水碰觸我味蕾的瞬間，我渾身一顫，專注地感受那一刻在我身上發生的奇妙變化……驟然間，記憶一湧而上。」 味覺是一部時光機，可以𣊬間將我們帶到過去的時光。當我們吃到小時候喜愛的一款夾心餅、硬糖，或者米餅的時候，童年的感覺與回憶隨即回來，一刻將我們拉到過去。你還想念那一個時候的自己嗎？