香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第10回)

快樂秘 笈 ( 四十六 ) ：寫少一兩句負評 在現今網絡資訊泛濫的年代，無論是有關社會、娛樂、體育，或是生活發生的瑣碎事，都會輕易引起網絡上的激烈討論，並且往往向負面的批評發展。 舉例，國際培幼會就網絡欺凌及虐待問題，訪問了超過31個國家，14,000名女性當中，超過一半受訪者曾受網絡騷擾及虐待，而她們所遭受不同程度的網絡欺凌形式，便包括59% 使用辱罵及侮辱的語言，以及41%故意令受害者難堪或尷尬。 在網絡世界，人人往往對自己討厭的事物毫不保留地表達不滿，甚至憤怒，但大家彷彿都低估了語言的力量，造成了不少從網絡欺凌而來的不幸事件。 仇恨與責罵，是雙向的，既傷害到別人，又會令自己看什麼都不順眼。仇恨的說話，可免則免吧！

快樂秘笈 ( 四十七 ) ：安靜十分鐘 我們都不會否認：我們在一個相當嘈吵的環境生活。車聲、人聲、廣告聲，以至種種我們難以逃脫的聲音，都會使人煩躁不安。 美國杜克大學醫學中心(Duke University Medical Center)腦成像與分析中心的一項研究，便指出：安靜，能夠大大提升腦部海馬體(Hippocampus)的神經增生(Neurogenesis)。 這代表甚麼？腦部海馬體的神經增生，可以提升學習能力與記憶力，有助改善阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)，以及憂鬱(Depression)的症狀。 在安靜的狀態下，人可以放空，頭腦可以清醒起來，覺察事情的先後優次，使人不容易手忙腳亂，輕鬆生活。

快樂秘笈 ( 四十八 ) ：計劃一次一個人的旅行 旅行，本來是一件值得開心、可以放鬆的事，但與多人、家人或跟團旅行，又可能帶來不少壓力。我們可能要幫忙安排別人的行程、關心同行者的興趣，以至要時刻找話題交談。在此，不如計劃一次一個人的旅行？ 一個人的旅行，少了與親朋好友分享快樂時光的機會，卻是一次好好了解自己，與自己相處的經驗。 一個人旅行，不用討好遷就任何人，可以自我把握時間、路線、景點、節奏，同時一個人負責所有準備功夫，面對旅行時的變數與挑戰，從此面對真實的自己，發掘自己的極限與可能。

快樂秘笈 ( 四十九 ) ：寄一張名信片 科技令人與人之間習慣了頻繁，以至即時的聯繫。然而，當我們間中攞脫一下電子對話，返璞歸真，回到手寫書信的來往，好可能得到一份滿有真實感的驚喜。 試想一想：某天，忽然收到一張蓋有當地郵戳的明信片，背後一段段手寫文字，都是寄信人親手寫下的心情、感受、當時的天氣、旅行過程中的經驗。那一張用心挑選的明信片，文字與附圖對應，紀錄寫信人的時光。 這一份直接傳達的、真實到可觸摸的交往，是多麼珍貴呢？日子久了，這一張名信片更是一張勾起特定回憶的入場券。 你，會想寫一張名信片，寄給誰呢？