香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第11回)

快樂秘 笈 ( 五十一 ) ：接受別人的否定 在不同的生活場景中，我們或多或少都試過被否定。 被否定，不是一件開心事。但是，在面對否定時，要作出甚麼反應則因人而異。有些人可以很快重新振作，接受被否定的事實，重新投入自己手上的工作；有些人卻會因別人的三言兩語而產生自我懷疑，陷入負面情緒不能自拔。 為甚麼有些人能夠迅速回復狀態呢？因為他們接受別人對自己的否定，把別人的否定轉化爲實際的注意力，聚焦於否定的內容上，正視對事的否定，忽視對人的否定。 無論是來自上司、家人、朋友，還是老師，遭人否定，同時代表有人正在關注你。當受到否定時，不妨嘗試脫離負面思考，你就會知道，其實否定也是一種關心。

快樂秘笈 ( 五十二 ) ：丟掉屋裡的一件舊東西 有時候，家裡堆積太多物品會使人心煩，「扚起心肝」來一次大掃除時，卻又樣樣都不捨得扔，結果無用的舊物繼續累積。 不捨，可能不是因為物件本身，而是該物件牽涉到的情感。好比一件與情人初見面時穿的衣服，或多年前與朋友一起製作的陶瓷。衣服已經殘舊、陶瓷已經崩角，還是教人不捨得扔掉。 清理，是彰顯自己決心的小行動，從清理身外物，到清理內心。將不需要的舊物送走，不僅有更多空間擺放真正喜愛的物品，還活得更輕鬆、更自在。 家，不只是一個生活空間，還是我們的心靈空間。只有捨棄舊物，讓生活空間簡單輕鬆，內心才會變得純淨。如果覺得麻煩，可以由每日丟棄一件舊物開始，逐漸清理空間。

快樂秘笈 ( 五十三 ) ：寫日記，哪怕是「一行日記」 寫日記的好處，不用多談，它既是我們的外置記憶，幫助我們整理思緒，也是為了未來而建立的回憶。但問題是，在忙碌的都市生活裡，我們有時連睡眠時間也不足，怎可能寫日記呢？ 那麼，我們可以嘗試寫一行的日記。日本作者伊藤羊一在《1天1行小日記，寫出超強行動力》一書，提到寫「一行日記」的秘訣：首先，由於僅需記錄一行文字即可，再忙碌的人也能夠隨時隨地，每天持之以恆地寫，例如在巴士上、等餐、等人的時間；第二，一行日記可以寫在任何地方，如筆記本、行程表、月曆、手機程式；第三，也是最重要的規則，那就是「不要設定太多規則」，想寫便寫。

快樂秘笈 ( 五十四 ) ：不開電視一天 電視，幾乎是每家每戶都有的家電。不少人喜歡平時家裡有些聲音，就會打開電視，養成一回家就打開電視的習慣。在一天的忙碌後，沒有目的地坐在電視前，看著頻繁跳躍的色彩畫面，大腦放空，似乎很快樂。但研究顯示，人越看電視，會越不快樂。 美國馬利蘭大學一項研究，分析了長達34年、來自45,000位參與者的數據。研究發現，看電視可以提供即時但不持久的愉悅，令人將能提供長期益處與快樂的活動置於一旁，而且不快樂的人比快樂的人每天多看電視，時間多出百份之三十。 長期看電視的人，傾向被動、焦躁，思考力和注意力都會下降。今日，我們不如試下不開電視一天，享受一下寧靜的感覺？