香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第12回)

快樂秘 笈 ( 五十六 ) ：改變一下吃午餐的習慣 午餐的一小時，你會用來多少時間吃飯，多少時間休息，多少時間上網打機，或跟同事八卦呢？如果你已經有一套慣性的午餐規律，不如嘗試間中改變一下。 《從今天開始請用左手吃飯！》的作者羅希特．巴加瓦指出，大腦習慣運用固定模式來做事，以便節省能量，而當你改變習慣時，大腦的神經迴路將與平常不同，無形中啟發了突破固有習慣的模式。換言之，當你改變恆常習慣時，可以活化大腦。 為了給大腦一點新鮮和刺激，今日午餐時，不妨走遠一點的路，去吃那間一直想嘗試的店鋪。或者，自己一個人，去吃平常和同事或朋友經常光顧的店鋪，看看沒有了一路上的閒談與喧嘩，你又會感受到甚麼的風光？相反，平常是自己一個人吃午餐的話，不妨大膽與同事相約午餐？

快樂秘笈 ( 五十七 ) ：修剪指甲 指甲，代表一個人的形象，也反映一個人的性格。有些人講求整潔，有些人重視顏色，有些人關心形狀。 人類在進化當中沒有退去指甲，顯然是有它的作用。指甲堅硬，保護指尖，同時發力、受力，允許我們作出更加精細的抓取動作。例如拿取桌面上的針或卡片，若沒有指甲，很容易就會被刺傷或刮傷。但，指甲太長，又會造成不便，因此需要我們時常修剪。 修剪指甲十分簡單，中間剪第一下，然後左右各剪兩下，便完成。在這簡單的過程，聽著指甲鉗剪短指甲時那清脆的響聲，靜下心來，放鬆大腦，其實都係一種休息。但記得，不要在公共場所剪指甲啊！

快樂秘笈 ( 五十八 ) ：學做一道菜 做菜首先的樂趣是買菜，菜市場裡顏色鮮豔、新鮮飽滿的蔬菜，喚醒視覺感官，充滿生命力的感覺使人感到喜悅和精神振奮。聞聞味道，拿在手上感受重量，感受蔬菜的新鮮度，也可以刺激五感。 下廚時，自己一個忙裡忙外，專心投入在料理上，暫時忘卻煩惱。來自芝加哥心理職業學校的卡西(Michael Kocet)博士說：「在慢慢料理的過程，你會感到『自我消融』，進入心流狀態，原本的煩惱都不見了，變得心無旁騖。」 專心一志，本身就能帶來無比療癒。做菜是一種生活哲學，賣相不必做得完美，其魅力在於享受過程，用心感受每個食材的特點。當你做出帶有溫暖感情的菜餚，吃的人自然能品嘗到愛的味道。能為家人和喜歡的人做飯，讓他們品嘗自己親手做的料理，是一件幸福的事。

快樂秘笈 ( 五十九 ) ：溫柔地做一個聆聽者 我們總是習慣對別人的事、外表、行為、選擇，發表自己的意見。有一些意見，是誠實的善意，有一些意見，卻是衝口而出。有時是討論，有時是批判，但無論如何，重點在於：我們不應該對別人的事過於輕率地評價。 有時，我們興致勃勃的跟人說自己的見聞，故事未說完，對方便急不及待插口發表自己的意見。令本來要講的說話被打斷，交流也就中斷了。被打斷的交流，令人感到沒有被認真聆聽。如果再加上別人的批判，更容易溝通的氛圍變差，影響情緒。 不作評論，不給予意見，只充當一個溫柔的聆聽者，讓對方能夠舒暢地說完自己想說的話，延續彼此的好心情。你們做得到嗎？