香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第13回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
收聽節目：https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103
快樂秘笈(六十一)：享受肌肉的酸痛
你有聽說過「跑步者愉悅感(runner’s high)」這個詞嗎？當長途奔跑之後，身體會極度疲憊，但體內會分泌出一種化學物質「安多酚」(Endorphin)。
安多酚能夠讓你感覺身心放鬆，感覺愉悅。曾經經驗過「跑步者愉悅感」的人，紛紛表示壓力和焦慮比以前減少，同時感到平靜及快樂。
瑞典國民書《真正的快樂處方》便提到「想緩解壓力，20分鐘的有氧運動比重訓更有效」，而如果你想「發展創造力，跑步最有效！」
快樂秘笈(六十二)：剪頭髮
頭髮的主要構成物質，稱為角蛋白，與組成指甲的一樣。頭髮會生長，頭頂新長出來的頭髮光澤健康，而髮尾的頭髮若長時間不修剪，就會分叉發黃。但，修剪頭髮，跟快樂有甚麼關係呢？
所謂「三千煩惱絲」，「三千」指極多的意思，在佛教經典中多有引用，而「煩惱絲」則喻指塵世中紛繁的煩惱，猶如髮絲一樣數之不盡。因此，佛門以剃除鬚髮為受戒出家。剪去頭髮，猶如除去煩惱。
的確，隨著剪刀一下下開合，髮尾輕微抖動，被剪掉的碎髮緩緩落在剪髮袍和地上，一束束碎髮猶如被清理的廢物。定期修剪頭髮，不單令人頭髮變得輕盈，亦令內心感到整潔、條理，不再毛躁。
快樂秘笈(六十三)：戒掉一個口頭禪
有說，習慣就是生活。好習慣組成好生活，但若壞習慣一旦養成，要改正並不容易，最常見的例子就是口頭禪。
很多人常常將口頭禪掛在咀邊卻不自知。口頭禪跟一個人的性格與生活態度有著很大關係，除了反映說話人的情緒、心態、心理暗示以外，還影響別人對你的觀感。
例如，當我們的口頭禪是「沒錢」、「沒時間」、「好忙」，內心也會實際感受到這些從口頭禪而來的壓力。口頭禪往往是未經深思熟慮而說出的話，卻會反覆加深內心的消極念頭，形成惡性循環。
戒掉一個口頭禪，不僅為身邊人帶來正面的感受，還能令自己變得更積極。
快樂秘笈(六十四)：讓自己哭一場
從呱呱墜地開始，到牙牙學語，嬰兒主要是靠啼哭來表達需求，以及吸引母親的注意力。長大到青少年時期，成績不理想、遇到感情問題，哭泣成為了我們排解壓力及悲傷的方法。
但奇怪的是，當我們長大成人，卻常常聽到別人叫我們不要再像小孩一般的哭，想哭的時候要強忍著淚水，似乎懂得隱藏脆弱，才是一個成熟大人該有的表現。
其實，我們都可以哭，因為無論甚麼年紀，我們都有舒緩情緒的需要。美國南佛羅里達大學(University of South Florida)的研究(2008年)便指出，哭泣對於振奮情緒的功效，比抗憂鬱藥物還好。
快樂秘笈(六十五)：獎勵自己一頓宵夜
宵夜，彷彿是不健康的代名詞。但有時候，對於需要工作到深夜的人，或喜歡通宵的夜貓子來說，夜深時吃一頓宵夜，實在是一種振奮自己的獎勵，可以帶來實在的充實感和喜悅。
你問，宵夜不怕肥嗎？我找到了一個研究是這樣說的：
日本岡山大學的研究團隊花了3年觀察1,573名日本中老年人，發現就算睡前2小時進食，血糖不會特別升高或降低。研究指出，體重增加的主因在於「血糖水平升高」，所以宵夜並不是體重增加的主因。
這份研究是否可信，大家不妨再問醫生或營養師。我還是那一句老話，獎勵這一回事，適可而止。