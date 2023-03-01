香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第13回)

快樂秘 笈( 六十一 ) ：享受肌肉的酸痛 你有聽說過「跑步者愉悅感(runner’s high)」這個詞嗎？當長途奔跑之後，身體會極度疲憊，但體內會分泌出一種化學物質「安多酚」(Endorphin)。 安多酚能夠讓你感覺身心放鬆，感覺愉悅。曾經經驗過「跑步者愉悅感」的人，紛紛表示壓力和焦慮比以前減少，同時感到平靜及快樂。 瑞典國民書《真正的快樂處方》便提到「想緩解壓力，20分鐘的有氧運動比重訓更有效」，而如果你想「發展創造力，跑步最有效！」

快樂秘笈( 六十二 ) ：剪頭髮 頭髮的主要構成物質，稱為角蛋白，與組成指甲的一樣。頭髮會生長，頭頂新長出來的頭髮光澤健康，而髮尾的頭髮若長時間不修剪，就會分叉發黃。但，修剪頭髮，跟快樂有甚麼關係呢？ 所謂「三千煩惱絲」，「三千」指極多的意思，在佛教經典中多有引用，而「煩惱絲」則喻指塵世中紛繁的煩惱，猶如髮絲一樣數之不盡。因此，佛門以剃除鬚髮為受戒出家。剪去頭髮，猶如除去煩惱。 的確，隨著剪刀一下下開合，髮尾輕微抖動，被剪掉的碎髮緩緩落在剪髮袍和地上，一束束碎髮猶如被清理的廢物。定期修剪頭髮，不單令人頭髮變得輕盈，亦令內心感到整潔、條理，不再毛躁。

快樂秘笈( 六十三 ) ：戒掉一個口頭禪 有說，習慣就是生活。好習慣組成好生活，但若壞習慣一旦養成，要改正並不容易，最常見的例子就是口頭禪。 很多人常常將口頭禪掛在咀邊卻不自知。口頭禪跟一個人的性格與生活態度有著很大關係，除了反映說話人的情緒、心態、心理暗示以外，還影響別人對你的觀感。 例如，當我們的口頭禪是「沒錢」、「沒時間」、「好忙」，內心也會實際感受到這些從口頭禪而來的壓力。口頭禪往往是未經深思熟慮而說出的話，卻會反覆加深內心的消極念頭，形成惡性循環。 戒掉一個口頭禪，不僅為身邊人帶來正面的感受，還能令自己變得更積極。

快樂秘笈( 六十四 ) ：讓自己哭一場 從呱呱墜地開始，到牙牙學語，嬰兒主要是靠啼哭來表達需求，以及吸引母親的注意力。長大到青少年時期，成績不理想、遇到感情問題，哭泣成為了我們排解壓力及悲傷的方法。 但奇怪的是，當我們長大成人，卻常常聽到別人叫我們不要再像小孩一般的哭，想哭的時候要強忍著淚水，似乎懂得隱藏脆弱，才是一個成熟大人該有的表現。 其實，我們都可以哭，因為無論甚麼年紀，我們都有舒緩情緒的需要。美國南佛羅里達大學(University of South Florida)的研究(2008年)便指出，哭泣對於振奮情緒的功效，比抗憂鬱藥物還好。