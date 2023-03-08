香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第14回)

快樂秘 笈 ( 六十六 ) ：隨手畫一幅畫 來自美國卓克索大學(Drexel University)發表於《美國藝術療法協會期刊》的研究指出，隨手畫畫能夠促使大腦產生愉悅感。 該研究邀請了26位參加者，其中8位是藝術家，另外16位是非藝術家，讓他們替曼陀羅上色(coloring)、塗鴉(doodling)，以及在白紙上隨手畫畫(free drawing)3分鐘。同時，團隊以「功能性近紅外光譜」設備(fNIRS)對參與者的大腦活動進行監測。 結果顯示，無論參加者是否擅長畫畫，上述提到上色、塗鴉、亂畫的活動都令他們大腦前額葉皮質的血流量增加，即可以觸動了腦內獎賞機制，釋放愉悅感。其中，亂畫的效果是最佳的。

快樂秘笈 ( 六十七 ) ：認清自己的三種能力：勇氣、量度、智慧 古希臘有一個著名的哲學流派，叫斯多葛學派。斯多葛學派致力尋找幸福的法門，而斯多葛學派哲學家愛比克泰德，便在《手冊》(Enchiridion)中的開場白，寫了一句至理名言：「有些事是我們能掌控的，有些事則否。」 斯多葛派運用這「二分法」，指出幸福的人要「有勇氣去改變那些可以改變的事，有量度去容忍那些不能改變的事，有智慧區別以上兩類事」。 因此，我們在做事或面對各種挑戰時，可以把事情分成兩類，一類是你能控制的，一類是你無法控制的。你不執著於不能改變的事情，就是帶自己離開痛苦黑洞的方法。

快樂秘笈 ( 六十八 ) ：跟你信任的人分享一個小秘密 我們都知道人類有食慾、性慾等等的生理需求，但你又知不知道人是有傾訴心事的心理需求呢？ 每一個人都會藏有或大或小的秘密。我們可能因為憤怒、羞愧，或沒找到辦法言說而守著一些秘密。但，每一件秘密，都是一個心理負擔，我們守著越多的秘密，心裡就會越積壓。因此，如果你能找到有安全感的環境，跟信任的人進行良好對話，分享一個小秘密，或許能舒緩你內心的一點壓力。或者，讓我先分享一個小秘密：我不吃橙色食物的。

快樂秘笈 ( 六十九 ) ：尋找你的「內在動機」 以研究人類心理「內在動機」與「外在動機」而著名的心理學教授愛德華．迪西(Deci Edward)在他的著作《自我決定論》(Self-determination Theory)提到，「內在動機」是發自內心的需要，例如成就感、自我實現、自我肯定等，而「外在動機」指的則是金錢、地位、名利、他人的稱讚等等。 又說，因「內在動機」而從事的行為是我們「選擇去做」的事，而出自「外在動機」而從事的行為歸類為「應該去做」的事。特別的是，人們一生會因外在動機而做不少應該的事，但快樂的來源往往來自因內在動機而選擇去做的事。 今日，問一問自己，你發自內心的想做些什麼的事呢？