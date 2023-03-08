香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第14回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
收聽節目：https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103
快樂秘笈(六十六)：隨手畫一幅畫
來自美國卓克索大學(Drexel University)發表於《美國藝術療法協會期刊》的研究指出，隨手畫畫能夠促使大腦產生愉悅感。
該研究邀請了26位參加者，其中8位是藝術家，另外16位是非藝術家，讓他們替曼陀羅上色(coloring)、塗鴉(doodling)，以及在白紙上隨手畫畫(free drawing)3分鐘。同時，團隊以「功能性近紅外光譜」設備(fNIRS)對參與者的大腦活動進行監測。
結果顯示，無論參加者是否擅長畫畫，上述提到上色、塗鴉、亂畫的活動都令他們大腦前額葉皮質的血流量增加，即可以觸動了腦內獎賞機制，釋放愉悅感。其中，亂畫的效果是最佳的。
快樂秘笈(六十七)：認清自己的三種能力：勇氣、量度、智慧
古希臘有一個著名的哲學流派，叫斯多葛學派。斯多葛學派致力尋找幸福的法門，而斯多葛學派哲學家愛比克泰德，便在《手冊》(Enchiridion)中的開場白，寫了一句至理名言：「有些事是我們能掌控的，有些事則否。」
斯多葛派運用這「二分法」，指出幸福的人要「有勇氣去改變那些可以改變的事，有量度去容忍那些不能改變的事，有智慧區別以上兩類事」。
因此，我們在做事或面對各種挑戰時，可以把事情分成兩類，一類是你能控制的，一類是你無法控制的。你不執著於不能改變的事情，就是帶自己離開痛苦黑洞的方法。
快樂秘笈(六十八)：跟你信任的人分享一個小秘密
我們都知道人類有食慾、性慾等等的生理需求，但你又知不知道人是有傾訴心事的心理需求呢？
每一個人都會藏有或大或小的秘密。我們可能因為憤怒、羞愧，或沒找到辦法言說而守著一些秘密。但，每一件秘密，都是一個心理負擔，我們守著越多的秘密，心裡就會越積壓。因此，如果你能找到有安全感的環境，跟信任的人進行良好對話，分享一個小秘密，或許能舒緩你內心的一點壓力。或者，讓我先分享一個小秘密：我不吃橙色食物的。
快樂秘笈(六十九)：尋找你的「內在動機」
以研究人類心理「內在動機」與「外在動機」而著名的心理學教授愛德華．迪西(Deci Edward)在他的著作《自我決定論》(Self-determination Theory)提到，「內在動機」是發自內心的需要，例如成就感、自我實現、自我肯定等，而「外在動機」指的則是金錢、地位、名利、他人的稱讚等等。
又說，因「內在動機」而從事的行為是我們「選擇去做」的事，而出自「外在動機」而從事的行為歸類為「應該去做」的事。特別的是，人們一生會因外在動機而做不少應該的事，但快樂的來源往往來自因內在動機而選擇去做的事。
今日，問一問自己，你發自內心的想做些什麼的事呢？
快樂秘笈(七十)：念一首詩
今日，讓我們念幾句首詩作，來自約翰．史奎德拉(John Squadra)的作品《狂喜》(The Ecstasy)：「若能將書本與傳教士的話語暫放一旁/仔細聆聽小花心中那道裂縫中綻放的聲響/就會聽到曼妙的歌曲在寬闊海面上飄蕩/海水是連接島嶼的音樂/串聯了整個宇宙/並且觸動萬物/你能感受到這股力量環繞身旁/用光芒將你擁抱/在這道光中/萬物獲得生命/永遠生生不息。」
文字的優美，有時可以直接使人快樂，又有時，可以提供一面透視鏡，讓人見到不一樣的日常，發現生活不一樣的意義。