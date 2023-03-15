香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第15回)

快樂秘 笈 ( 七十一 ) ：吃七分飽 你試過吃得太飽，而飽到胃痛嗎？在現代社會，「吃得太飽」也算是一種文明病，而限制自己不要吃太多，著實有不少好處。 美國加州大學的一項研究指出，在延長哺乳類動物壽命方面，「限制熱量攝取」是唯一有效方式。研究人員追蹤那導致動物及人類衰老的46組關鍵基因，發現只要長期攝取普通食物熱量削減一半，就可以改變這些基因的組成過程。 除了延年益壽，限制自己不要吃太多，也是一種心靈訓練。當我們學會控制慾望，自然會更容易感到滿足、幸福。

快樂秘笈 ( 七十二 ) ：盡力而為 你有沒有正在努力成就一件事，卻發現困難重重，面對各種既不合理，但又貌似改變不了的障礙？如果有的話，不妨聽聽作者魯伊茲，在《打破人生幻鏡的四個約定》一書，所分享托爾特克文明的智慧，即：凡事盡力而為。 魯伊茲寫道：「一個人唯有實際採取行動，才能活出百分之百的人生」、「會讓你感到極度快樂的是行動本身。你之所以採取行動，不是為了得到獎賞，而是因為你樂在其中，唯有這樣，才會拿出來最好的表現」、「無論最好的表現如何，凡事盡力而為，不能增一分，也不能減一分」。 換言之，我們應該提醒自己：面對困難，盡力而為，經歷順境，也要適可而止。

快樂秘笈 ( 七十三 ) ：將小問題視作換取心寧平靜的代價 斯多葛派哲學家愛比克泰德，有一句名言：「從價值小的東西開始：一點撒出的油，一點被偷走的葡萄酒。不斷告訴自己：『用這麼一點小代價，我買到了心靈的寧靜平和。』」 意思是，在漫長的人生中，總有一些微不足道的小事會令人心神不寧。例如，伴侶將穿過的襪子隨手扔、喝完咖啡的杯子沒有及時收拾，或是第一天穿新衣服便染到食物醬汁，等等等等。 愛比克泰德認為，即使在風暴中都要保持冷靜，何況是面對小事呢？我們被小事激怒，隨之而來的行動，又會惹得別人惱怒。其實，在為任何事情發怒之前，可以告訴自己：「用這麼一點小代價，我買到了心靈的寧靜平和。」也算是化算。接著，笑一笑，完成手上的事。

快樂秘笈 ( 七十四 ) ：付出而不求回報 很多時候，我們希望付出能得到回報，而所謂的回報，也可能只是公平的對待。 例如，朋友之間，你請了對方一頓大餐，心裡可能期望下次對方會回報這一餐；伴侶之間，當你為了家庭作付出，也會期待伴侶跟你分擔。然而，當付出與回報有了落差，不快的情緒就會出現，而這些落差甚至會在爭吵時作為攻擊對方的武器。 其實，當人以付出者自居，強調自己付出了多少，付出的行為就會想得到回報。相反，當付出時，不附帶條件，不期望會有任何回報，我們便不會因得不到回報而失望，而更重要的是：不用作出過度的付出！