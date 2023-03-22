香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第16回)

快樂秘 笈 ( 七十六 ) ：做最後收線的人 有時候打電話，要掛斷時，一句「再見」說了不下十次，電話還總是掛不斷。這些掛不斷的電話，不僅包含不捨和禮讓，還有是兩邊都想當最後收線的那一位。 做最後收線的人代表禮貌與尊重，耐心地聽完對方最後一句話，再獨自承受電話那端沉寂的回音，當中付出的耐性，雖然看似微小，但包含著保護之意。因為聽到對方的掛斷聲，也可以是一種失落，尤其當你忽然想起還有話未說。做最後收線的人就是不想對方經歷這些不快。 因此，在要結束電話交談時，我們可以讓對方先收線，在彼此說一聲再見以後，禮貌等待對方掛斷再輕輕掛斷。若對方堅持讓他來當最後收線的人，那我們應當接受對方的好意，等待一個呼吸的時間，再溫柔地掛斷，讓這趟電話溝通愉悅的完結。

快樂秘笈 ( 七十七 ) ：跟自己說「我不會」 每個人或多或少都會有些壞習慣，例如咬手指、遲到、賴床、沉迷網絡短片、拖延症等等。壞習慣可大可小，而無論對自己說過多少遍「不可以」，這些討厭的壞習慣仍然改不掉。 原來，戒壞習慣的秘訣是跟自己說「我不會」。美國休士頓大學曾做過一項實驗，邀請120名測試對象，要求一半的人在面對甜食時，跟自己說「我不可以吃甜食(I can't)」，而另一半則說「我不吃甜食(I don't)」。 結果顯示，說「不可以」的測試對象中有39%的人成功拒絕，但說「不吃」的人當中則有64%的人成功拒絕。 研究人員推論，當說「不可以」時，人感覺自己是被某種外在力量限制，而不是發自內心的堅定拒絕，並且會找理由說服自己，很容易破戒。研究還發現，說「不會」的人成功拒絕誘惑時，獲得的成就感比起說「不可以」的人高。

快樂秘笈 ( 七十八 ) ：不為得失所動 失去，是人生不可避免的經驗。因此，如何應對失去非常重要。古希臘人的斯多葛哲學認為，我們應該采取積極的態度來應對失去，視之為一個挑戰和機會，而不是一個絕望和悲傷的事件。試問談何容易呢？ 斯多葛哲學家愛比克泰德便說：「如果你錯過了美好的事物，那你應該為他人得到它們而感到高興；如果錯過討厭的事物，沒得到它們也無須難過。」當一個人面臨失去時，他應該專注於那些他仍然擁有的東西，並學會從中找到新的意義和價值。 例如，你錯過了熱門歌手的演唱會門票，無需為此感到苦澀或者不快，想想你在這件事上得到了什麼？我們將會多出了當晚的時間，或許那晚上會在其他事上獲得另一種體驗，同時也省下一筆錢。這種積極的態度可以幫助我們保持內心的平衡和穩定，並在困難時刻擁有著強大的韌力。

快樂秘笈 ( 七十九 ) ：按摩 按摩是一種古老而有效的療法，能夠促進身心健康，令人放鬆、緩解疲勞以及減輕壓力。工作與生活的壓力，令許多人身體和心理上都積累疲勞，尤其是那些需要長時間坐着、久站不動的工作環境，容易導致肌肉緊張和酸痛等問題，而按摩可以幫助人們舒緩肌肉緊張和酸痛的問題，同時促進血液循環與新陳代謝。 研究指出，按摩能夠釋放身體內的愉悅激素，如腦內啡和多巴胺，令人感到幸福，同時能夠改善睡眠質素和提高免疫力。無論是在自行按摩，或找專業按摩師，又或是戀人互相效勞，都能夠帶來身體和心靈上的舒適和愉悅。