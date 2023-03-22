香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第16回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(七十六)：做最後收線的人
有時候打電話，要掛斷時，一句「再見」說了不下十次，電話還總是掛不斷。這些掛不斷的電話，不僅包含不捨和禮讓，還有是兩邊都想當最後收線的那一位。
做最後收線的人代表禮貌與尊重，耐心地聽完對方最後一句話，再獨自承受電話那端沉寂的回音，當中付出的耐性，雖然看似微小，但包含著保護之意。因為聽到對方的掛斷聲，也可以是一種失落，尤其當你忽然想起還有話未說。做最後收線的人就是不想對方經歷這些不快。
因此，在要結束電話交談時，我們可以讓對方先收線，在彼此說一聲再見以後，禮貌等待對方掛斷再輕輕掛斷。若對方堅持讓他來當最後收線的人，那我們應當接受對方的好意，等待一個呼吸的時間，再溫柔地掛斷，讓這趟電話溝通愉悅的完結。
快樂秘笈(七十七)：跟自己說「我不會」
每個人或多或少都會有些壞習慣，例如咬手指、遲到、賴床、沉迷網絡短片、拖延症等等。壞習慣可大可小，而無論對自己說過多少遍「不可以」，這些討厭的壞習慣仍然改不掉。
原來，戒壞習慣的秘訣是跟自己說「我不會」。美國休士頓大學曾做過一項實驗，邀請120名測試對象，要求一半的人在面對甜食時，跟自己說「我不可以吃甜食(I can't)」，而另一半則說「我不吃甜食(I don't)」。
結果顯示，說「不可以」的測試對象中有39%的人成功拒絕，但說「不吃」的人當中則有64%的人成功拒絕。
研究人員推論，當說「不可以」時，人感覺自己是被某種外在力量限制，而不是發自內心的堅定拒絕，並且會找理由說服自己，很容易破戒。研究還發現，說「不會」的人成功拒絕誘惑時，獲得的成就感比起說「不可以」的人高。
快樂秘笈(七十八)：不為得失所動
失去，是人生不可避免的經驗。因此，如何應對失去非常重要。古希臘人的斯多葛哲學認為，我們應該采取積極的態度來應對失去，視之為一個挑戰和機會，而不是一個絕望和悲傷的事件。試問談何容易呢？
斯多葛哲學家愛比克泰德便說：「如果你錯過了美好的事物，那你應該為他人得到它們而感到高興；如果錯過討厭的事物，沒得到它們也無須難過。」當一個人面臨失去時，他應該專注於那些他仍然擁有的東西，並學會從中找到新的意義和價值。
例如，你錯過了熱門歌手的演唱會門票，無需為此感到苦澀或者不快，想想你在這件事上得到了什麼？我們將會多出了當晚的時間，或許那晚上會在其他事上獲得另一種體驗，同時也省下一筆錢。這種積極的態度可以幫助我們保持內心的平衡和穩定，並在困難時刻擁有著強大的韌力。
快樂秘笈(七十九)：按摩
按摩是一種古老而有效的療法，能夠促進身心健康，令人放鬆、緩解疲勞以及減輕壓力。工作與生活的壓力，令許多人身體和心理上都積累疲勞，尤其是那些需要長時間坐着、久站不動的工作環境，容易導致肌肉緊張和酸痛等問題，而按摩可以幫助人們舒緩肌肉緊張和酸痛的問題，同時促進血液循環與新陳代謝。
研究指出，按摩能夠釋放身體內的愉悅激素，如腦內啡和多巴胺，令人感到幸福，同時能夠改善睡眠質素和提高免疫力。無論是在自行按摩，或找專業按摩師，又或是戀人互相效勞，都能夠帶來身體和心靈上的舒適和愉悅。
快樂秘笈(八十)：磨菜刀
廚房的刀具，用久了少不免會變鈍。一支鈍了的鉛筆需要刨，一把鈍了的菜刀也需要磨。磨菜刀是一件需要技巧和一點點耐性的事情，對於喜愛烹飪的人來說，可謂是一項必備技能。
磨刀時，需要專注在刀刃的銳利度和角度，有耐心地一下一下把刀鋒磨利。當我們將注意力集中在磨刀上，這種專注也是一種放鬆。當磨出一把鋒利的菜刀時，並要利刀乾脆地切菜切肉時，我們更會感受到滿足感。
但請記得：正確的磨刀能令菜刀變得更鋒利，在使用上更得心應手，但錯誤的磨刀則會縮短刀的使用壽命。