香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第19回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
收聽節目：https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103
快樂秘笈(九十一)：探望一位長輩
「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」孔孟的思想一脈相承，強調人間的愛與關懷。當長輩年老，行動不便，與外界接觸的機會就變得越來越少，若失去後生一輩的探望，生活好可能變得枯燥乏味。
根據2022年的統計處資料，本港約有三分一獨居人口為65歲以上長者，人數多達15萬。偏偏現代社會的年輕一代，不少都不願意主動探望家中的長者，害怕有代溝，或不懂得找話題溝通的問題。
其實，所謂探望，陪伴比聊天更重要，聆聽比說話，可能更有效。從大家關心、尊重家中長輩出發，社會才能創造一個對長者有善的氣氛。
快樂秘笈(九十二)：說謝謝
「謝謝」兩字相信沒有人不愛聽，簡單二字就能為人帶來快樂和愉悅。哪怕是我們被拒絕時，若然對方一邊拒絕，一邊說謝謝，我們的心情也會好過一點。
怎樣一邊拒絕，一邊說謝謝？例如，當我們要拒絕別人的邀約時，與其花力量去解釋不能赴約的原因，或連連道歉，倒不如將說話重點放在感謝的說話。我們可以說「謝謝你專程來找我」或「謝謝你的邀請，我很高興」。
而且，說謝謝，不嫌多。當我們受了別人的好意，我們會即時說謝謝。回到家，我們也可以再補送一個訊息，多說一次謝謝，讓這善意的美好感覺延續。