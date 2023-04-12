香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第19回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈

快樂秘 笈 ( 九十一 ) ：探望一位長輩

「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」孔孟的思想一脈相承，強調人間的愛與關懷。當長輩年老，行動不便，與外界接觸的機會就變得越來越少，若失去後生一輩的探望，生活好可能變得枯燥乏味。

根據2022年的統計處資料，本港約有三分一獨居人口為65歲以上長者，人數多達15萬。偏偏現代社會的年輕一代，不少都不願意主動探望家中的長者，害怕有代溝，或不懂得找話題溝通的問題。

其實，所謂探望，陪伴比聊天更重要，聆聽比說話，可能更有效。從大家關心、尊重家中長輩出發，社會才能創造一個對長者有善的氣氛。