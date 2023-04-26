香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第20回)

香港電台第 五 台節目《 是日快樂 》 逢星期一至五上午 10 時、下午 4 時、晚上 10 時 30 分播出 ， 由 主持米哈每日以 1 分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。 快樂秘 笈 聲音導航及撰文： 米哈 收聽節目： https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103

快樂秘 笈 ( 九十三 ) ：呼吸一下自己喜歡的香味 德國作家徐四金(Patrick Süskind)在作品《香水》中所建構的嗅覺新世界：「人可以在偉大之前、恐懼之前、在美之前閉上眼睛，可以不傾聽美妙的旋律或誘騙的言詞，卻不能逃避味道，因為味道與呼吸同在，人呼吸的時候，味道就同時滲透進來。」 味道的存在固然重要，於是挑選一款自己喜歡的香氣也同樣重要。每個人對香味的感知和接受程度不同，有人喜歡花果香，有人喜歡木質香，有人喜歡柑橘香，也有人喜歡皮革香調。選一種自己喜歡的香味，能夠為自己帶來活力。

快樂秘笈 ( 九十四 ) ：以消極想像來增加快樂 古希臘哲學學派斯多葛認為，若要得到心靈安寧，就要清除消極的情感，並增加積極情感。消極情感包含了悲傷、生氣、焦慮等，這些情緒都是破壞耐心安寧的元素。但是人生在世很難阻止壞事發生，斯多葛主義就建議，時常演練最壞的情況，例如練習負面想像，也就是一種想像遇見壞事的練習。 斯多葛哲學家塞內卡曾經說過：「我們所擁有的一切都是從命運那裡『借來』，命運可以不經過我們允許而將它收回。」消極想像就如演習，在尚未發生時，就先想像壞事發生時如何面對。幻想有一天習以為常的事物消失的情況，例如我們不再擁有食物、不再有健康且能夠自由走動的身體，或是珍視的人離開身邊等等。藉由負面想像，我們明白世間萬物之存在，並非理所當然，亦提醒自己當下所擁有的是多麼幸福。