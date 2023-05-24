香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第22回)

香港電台第 五 台節目《 是日快樂 》 逢星期一至五上午 10 時、下午 4 時、晚上 10 時 30 分播出 ， 由 主持米哈每日以 1 分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。 快樂秘 笈 聲音導航及撰文： 米哈 收聽節目： https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103

快樂秘 笈 (101) ：選一個靠窗的位置坐下 欣賞窗外的景物掠過，從來都是賞心悅目的事。 乘車的時候，坐在一個靠窗的位置。瞥見天空中拍翼飛過的鳥，或黃或紫的落日餘暉投映在波光粼粼的海面；昏暗暮色下，市區的人們正擁擠地等候著過馬路。 坐船的時候，坐在一個靠窗的位置，看著白色的浪花在船邊翻騰，在湖藍色的海面上留下一片泡沫後散去；欣賞遠處的島嶼上，在岸邊那群攀岩者的毅力。 在飛機上，坐在一個靠窗的位置。當引擎緩緩起動時，窗外的風景漸漸後退，跑道的燈快速閃過連成一條光，最後上升到雲間，在雲海中看見日出。 景物是流動的，無論甚麼樣的風景，有趣的還是無聊的，都不會停留太久。重點是，窗外的風景，永遠新鮮。

快樂秘笈 (102) ：去玩水上活動 談起水上活動，首先會令人想起游泳。的確，游泳是一項可以鍛鍊全身的運動，提高心肺機能，同時燃燒卡路里。除了在室內游泳，我們也可以到海灘游。 香港三面環海，擁有超過250座島嶼和豐富的海洋資源，除了游泳，這些得天獨厚的條件，還提供了很多新奇刺激的水上活動可以體驗，例如滑浪風帆(Windsurf)、無繩滑水(Wakesurf)、直立板(SUP)以及獨木舟(Kayak)。 海浪不斷，海風吹拂不定，水上活動往往牽動全身肌肉，要成功駕馭真的一點也不容易。專注在當下的呼吸和感受風向，拋開一切煩惱，反而能夠在海上靜靜地享受自己的時間。 若高強度的戶外水上運動不合適，也可以考慮乘坐觀光船，遊覽一番，無需下水，也能體驗到在水上的快樂。

快樂秘笈 ( 103 ) ：騎單車去一個地方 單車無需汽油，只要人力驅動，既可作為代步工具，又可作為運動。更有人以單車環遊世界，同時享受旅行和騎車的樂趣，過程未必輕鬆，但肯定愉悅，還能夠欣賞美好風景。 一個地方即使去得再多，前往的方式依然會帶來不同的感覺，乘車、步行、騎單車，可以欣賞到的風景都有著微妙的分別。騎單車去一個老地方，用新的方式體驗舊風景，感受著微風輕拂和輕微運動後的汗水與心跳，讓我們留下不一樣的記憶。 或者，你更可以選擇騎單車去冒險，隨機踏上一條不知通往何處的單車徑，隨路徑引導去向，或能發現從未有過的、令人入迷的新鮮風景。

快樂秘笈 ( 104 ) ：選一雙適合自己的鞋 從一個地方到另一個地方，不論路程遠近，總免不了要步行。更有人喜歡走路，能徒步環遊整個城市。路走得越多，一雙好鞋便越彰顯其重要性。 一篇於2020年刊登在英國獨立報的文章中指出，成年人一生中平均要步行近12萬公里──相當於環遊世界三周。這項針對 2,000 名成年人的研究發現，他們每人通常每天步行 6,839 步──相當於每年步行二百多萬步，大約是2,000公里。 為了走更長的路，除了休息，其實還可以投資在一雙好鞋。適合自己的鞋，不僅可以照顧雙腳健康，更是讓走路這件事，變成一種享受。