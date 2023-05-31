香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第23回)

快樂秘 笈 (106) ：去博物館逛一逛 當代極具影響力的日本建築大師安藤忠雄，曾說：「去美術館吧，增強自己的好奇心，提升自己的耐力，並記得把兩者結合。我想這會成為你漫長人生中必要的精神食糧。」 其實，香港都有不少博物館，除了有我們從小到大去的香港藝術館、科學館、歷史博物館以外，近年，還有西九文化區的M+博物館。這一座面向國際的香港視覺文化博物館，致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計、建築、流動影像，以及香港視覺文化。 在M+博物館附近，還有香港故宮文化博物館，展示九百多件來自北京故宮博物院的珍貴展品，當中包括166件國寶級別文物。各式各樣的博物館，絕對能夠滿足大家不同的好奇心。

快樂秘笈 (107) ：看一套勵志電影 人生中一切都是未知，偶爾也有令人迷茫和不知所措的時候。我們可能在低潮時期感到無助、對未來沒有方向、下不了決心去走出舒適圈，又或者是遇上感情問題、工作上的不順遂等等。凡此種種，都叫人充滿焦慮。 這個時候，不妨看一套勵志電影來鼓勵自己。 勵志電影中的主角，往往跟我們一樣，是普通人，也有懦弱的時候，但主角始終堅持追求夢想，承受苦難、克服障礙，將不可能變成可能，達致理想目標。觀看電影中主角的經歷，同時也會振奮我們的士氣。 一部好的勵志電影，可以鼓舞人心、治癒心靈，還可以改變我們看待生活的方式，摒棄某些令人踏步不前的固有觀念，給予我們勇氣去邁出人生的下一步。

快樂秘笈 ( 108 ) ：支持小店餐廳 香港作為國際城市，融合多國文化，自然有各國美食進駐。這個環球美食五花八門的彈丸之地，法國菜、西班牙餐、日本料理等等，一應俱全。同時，中餐廳也不容小覷，由傳統古法到新派粵菜，傳承與創新並存。 另外，親民一些的還有茶餐廳、傳統冰室和糖水舖，或者中西結合的港式扒房，聽着鐵板上牛扒滋滋作響，另有一番懷舊情調。 無論是哪一種菜式，在眾多餐廳選擇之中，大家不妨選一間本地小店用餐。所謂小店，即是那一些非連鎖式或大公司開辦餐廳。在本地小店用餐，除了吃美食，還是為了吃一份人情味。

快樂秘笈 ( 109 ) ：開展一個計劃 蘋果公司的聯合創始人之一喬布斯(Steve Jobs)，在2005年的史丹佛大學畢業典禮的演講上說：「要有勇氣去追隨你的心和直覺。它們總是知道你真正想要成為甚麼。」 天馬行空的小構思，能夠帶領我們開展新的計劃、事業、人生。而每當我們想要開始一個新計劃時，內心總會雀躍，但又卻步，因為邁出第一步實在需要很多勇氣。 新開始總是困難的，要踏出自己的舒適圈，做一些平時不會做，又或從來沒有做過的事。面對未知，追隨自己所想的確不易，但每踏出新的一步，就能認識多一點新的自己，只要我們聚焦於那一份雀躍同興奮，我們就可以走下去。