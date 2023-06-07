香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第24回)

快樂秘 笈 (111) ：在家中製造一個舒適角落 上一次，我們說到為自己家居換一個新模樣，但如果我與家人同住，而勢力範圍只有自己的房間，甚至只是自己的床，怎樣辨？那麼，你便設法令這個小空間成為一個舒適角落。 日本殿堂級設計師原研哉說：「家，實際上和我們每個人的幸福緊密地結合在一起。我們並不是住在豪宅裡就會感覺到幸福或充實。實際上這個家應該要在某種程度讓人感到驕傲、敬重，以及感覺生活在這裡很有朝氣，應該是這樣的一種存在。所以，家是這樣的一種特殊存在。它也象徵了我們未來的幸福和充實。」 即使與家人或伴侶同住，偶爾也會有想獨自一人的時候。這時，舒適的小角落就成為一個很好的獨處空間。用自己喜歡的物件，製造屬於自己的、幸福溫暖小角落。當中，你運用的巧妙設計與審美能力，將會成為你引以為傲的事。

快樂秘笈 (112) ：得到一件藝術品 畢加索(Pablo Picasso)說：「藝術從靈魂洗去日常生活的塵埃。」 早在幾千年前，我們的先祖在洞穴中用工具繪製圖像，記錄發生的事物，成為史前的洞穴繪畫。時至今日，藝術發展，多姿多彩，收藏藝術品成為不少人的興趣，作品的美感經驗、創意構思、理念內涵、藝術家的名氣和功力，都造成藝術品的價值。 藝術作為世界通用的語言，不單單有觀賞價值，還可以提升生活品味，作為我們的精神食糧。藝術收藏，聽起來像遙不可及，但其實藝術作品豐儉由人，有人買上百上千萬的畫，亦有人用一千幾百買心頭好，還有人以一百幾十為到路邊攤檔買一幅肖像畫。再不言，你也可以自己落手畫一幅？

快樂秘笈 ( 113 ) ：感受城市中的歷史意識 城市的景觀，作為具象，記載歷史、文化、時間，以及回憶。每日與我們擦身而過的景物，是城市中不可或缺的一部份，即使是不經意間聽到的聲音、聞到的氣味，這些感官傳達的訊息，都刻劃了我們對於城市的記憶。 德國哲學家班雅明(Walter Benjamin)認為，日常生活裡，人們看到的事物跟一己之間的關係是由長期接觸而形成的。 人和事的回憶都依附在身邊周遭的景物之上。每一個場景、建築都乘載著我們的記憶。這些場景和建築成為了個人記憶的載體，亦成為了歷史的載體。當我們細心留意城市留下來的歷史感，便會感受到一份從古到今的踏實感，感覺自己踏在歷史的某一刻。

快樂秘笈 ( 114 ) ：大膽嘗試一次新搭配 搭配，人類生活的一個關鍵詞。每朝起身，我們可能要搭配穿甚麼衣服、甚麼鞋子，或者襪子和包包；在水吧，夥計要運用傳統與智慧，搭配用甚麼茶，用甚麼奶，以至甚麼配料，去做出一杯香滑的奶茶；在廚房，廚師用甚麼的材料，甚麼的汁醬，甚麼的烹調手法，搭配出不同的美食，更是不在話下。 傳統的組合，我們稱之謂搭配；創新的組合，我們有時稱之謂混搭。時尚可以混搭，食物更可以混搭，所有能搭配的東西，都可以混搭，就可以炸雞不一定要配啤酒，薯條也不一定要配茄汁。 在平淡的生活瞬間，嘗試以想像力混搭一個新組合，試下炸雞配五花茶、薯條配川貝枇杷膏，可能是一件愉快的事。