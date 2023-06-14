香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第25回)

快樂秘 笈 (116) ：聽一次現場音樂 優美動聽的旋律，令人共鳴的歌詞，再加上樂手的精湛技巧，以及歌手深厚的唱功，每個類型的歌曲都有忠實的支持者。相比在錄音室錄製的版本，現場演繹的音樂往往更為引人入勝。 精心布置的舞台與燈光，樂曲順序的編排，表演者享受舞台、投入演出的表情，以及現場熱鬧的氣氛，都令到單純的聽覺享受，昇華至五感的盛宴。大眾可以從不同的感官，去感受樂曲當中的故事和情緒，令音樂更為立體。 另一方面，現場音樂能夠隨著表演者與觀眾的互動，創造出獨一無二的音樂體驗。可以是歌迷的萬人大合唱，或是歌手感觸落淚的哭腔，雖然是不完美的歌聲，卻是最有感染力，最真摯的演出。

快樂秘笈 (117) ：聽一場演講 學習這件事，不是只有學生才能做，也不一定要到學校去讀書才算是學習。學習有很多方法，除了閱讀，聽聽成功人士的演講也不失為一個好選擇。 在網絡時代，對於大部分人來說，聽演講是個既高質素又免費的學習資源。只需動手打開一條線上影片，立即可接收到跨領域的內容，而對於非專業者而言，更加是簡單而明的、可以信賴的準確資訊。 一場10分鐘的演講，可以包含了講者人生經歷的精華、遇到的種種困難和解決辦法，以及如何由寂寂無名到踏上成功人士的道路。通過聽到別人的成功經歷、知識的分享、意念的傳播，我們可以更好的規劃自己的人生方向與目標。

快樂秘笈 ( 118 ) ：學習畫畫 畫畫就如音樂、舞蹈一樣，是一門高深的藝術，有人花盡九牛二虎之力，都只能畫出火柴人，卻有人輕描淡寫地準確勾劃出事物的線條。天分固然重要，但其實只要適當的練習，畫畫的技巧就能隨之提升。 學習畫畫的第一步莫過於訓練觀察力，從仔細觀察光影在不同情況的變化，物件的材質與比例等，只有了解事物的構造之後，才能以畫畫的方式重新呈現事物。 下一步可以嘗試臨摹大師的作品，學習畫面的構圖、下筆的技法、表現的形式等較為技巧性的知識。以此為基礎，發展出具有個人特色的風格。但最重要的是，無論畫功如何，單純而不計較評語的畫畫過程，可以產生無窮的快樂。

快樂秘笈 ( 119 ) ：餐桌上的閑談 當大家圍坐在餐桌旁邊，品嘗著美酒佳餚時，往往會開始閒談起來。閒談內容或許是關於工作上老闆的無理要求、生活瑣碎事、時事新聞或是寵物可愛有趣的舉動，而無論是甚麼話題，這些閒談總是能帶給人們愉悅的情感。 原來，在餐桌上的閑談對西班牙人來說更是尤其重要。相比起食物質素，西班牙人同時重視的是餐桌上的社交生活。以午餐為例，結束「吃」這個動作，就會輪到所謂「在桌子上」(sobremesa)的環節，意思是用餐完畢後，大家留在餐桌，輕鬆閑聊的時光。