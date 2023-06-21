香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第26回)

快樂秘 笈 (121) ：午間小憩 每次中午吃完午餐後昏昏欲睡，這時你會習慣趴下來午睡一會兒，還是選擇忍著睡意，啜一口咖啡提提神繼續工作呢？其實「吃飽想睡」真的不是錯，研究還發現「午睡」，除了能夠回復精力之外，還有諸多好處。 加州大學伯克利分校的一項研究發現，(白天)中午睡90分鐘似乎可以提高學習新知識的能力。另外一項研究發現，小睡還能提高記憶力。午睡者對複雜迷宮解題，表現出更好記憶力，比沒睡午覺的人完成迷宮的速度也更快。 犯困時，與其強撐，不如順應身體運行規律。即使小睡幾分鐘，都能消除睡意，趕走疲倦，提高生產力。

快樂秘笈 (122) ：遠足 疫情期間，遠足成為香港人熱門的户外活動，既能享受大自然的美景和清新的空氣，同時也是一個很好的鍛煉身體的機會。在遠足的時候，可以親身經歷許多不同的地形和環境，從山徑到草原，從森林到海灘，每個地方都有其獨特的風景和挑戰。 透過遠足，你還可以發現自己的身體和心靈的潛力。看到一個又一個崎嶇山嶺，內心或許浮出各種質疑的聲音、放棄的念頭。但，當一步步征服高山峻嶺之後，在山峰感受清風送爽，遠離城市的嘈雜和繁瑣，可以讓心靈回復平靜。 大東山、大帽山、龍脊、麥理浩徑，香港山多平地少，有著各式各樣難易度不同的山徑，等大家去發掘。

快樂秘笈 (123) ：學習跳舞 隨著音樂律動翩翩起舞，對不少人而言絕非易事。但毋庸置疑，跳舞是件快樂的事。不但令人開心、有益社交的活動，同時可以讓頭腦更靈活、改善精神健康和記憶力、減輕疼痛。 在一項研究之中，牛津大學的研究人員發現，與其他人一起有節奏地起舞，能顯著提高參與者的「社交紐帶情感」。研究發現，跳舞對參與者的疼痛忍受力(疼痛閥值，pain threshold)有驚人的影響，只要跳10分鐘的舞，就可以釋放能緩解痛楚的安多酚，讓人感覺喜樂。 跳舞，有效結合了高強度和低強度動作，是一項全面的運動，而學習新舞步更是挑戰大腦的有趣方式。

快樂秘笈 ( 124 ) ：嘗試迷失 隨著科技的發展，我們愈來愈習慣規律地、有效率地生活。例如想去某一個地方，只要把衞星定位輸入在電話上的地圖，便知道點對點最直接的路徑，絕不會令你行冤枉路。 但是，科技帶給我們便利的同時，亦抹煞了偶然的可能性。可能是失去向陌生人問路的機會，或者失去了迷路時偶然發現隱世小店的驚喜。 在十九世紀中葉，法國巴黎市民不滿現代化社會如此緊迫和有序，而引發一種名為「漫遊」(Flânerie)的文化現象，漫遊的人稱為「漫遊者」(Flâneur)，他們希望在城市生活中增加一點不確定性，漫無目的地在街道上閒逛、愉悅的遊蕩，觀察身邊事物，和城市互動，感受生活。